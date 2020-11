Regierung erklärt kostenloses Parken über Nacht in kommerziellen Parkhäusern

Ministerpräsident Viktor Orbán unterzeichnete am Samstagabend einen neuen Regierungserlass, der das Parken während des Coronavirus-Notstands erleichtert, sagte der Pressechef des Ministerpräsidenten gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.





Das Dekret, das am 23. November in Kraft tritt, macht kommerzielle P+Rs, Parkhäuser und Parkplätze in Wohngebieten von 7:00 Uhr abends bis 7:00 Uhr morgens kostenlos, sagte Bertalan Havasi. Die Betreiber müssen dafür sorgen, dass die Nutzung der Parkplätze in diesem Zeitraum kostenlos ist, fügte er hinzu. Ein separater Regierungsbeschluss sieht vor, dass das Parken in öffentlichen Bereichen, die Eigentum von aus dem Haushalt finanzierten Institutionen und des Staates sind, zwischen 7:00 Uhr abends und 7:00 Uhr morgens kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll.

In der Resolution fordert die Regierung die Gemeinderäte auf, dasselbe für kommunale Parkplätze zu tun und die Einwohner innerhalb von 48 Stunden über diese Maßnahme zu informieren.