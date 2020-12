Ungarn: 182 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 6635 gestiegen

In den vergangenen 24 Stunden sind 182 Covid-19-Patienten, meist ältere Menschen, die an einer Vorerkrankung litten, gestorben, während 6.635 neue Coronavirus-Fälle in Ungarn offiziell registriert wurden, informierte koronavirus.gov.hu am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Gesamtzahl der Fälle seit dem ersten Ausbruch in Ungarn ist auf 231.844 angestiegen, während die Zahl der Todesfälle nun bei 5.324 liegt. Insgesamt haben sich 67.033 Menschen erholt. Die Zahl der aktiven Infektionen beläuft sich auf 159.487, während 7.693 Patienten im Krankenhaus und 663 an Beatmungsgeräten behandelt werden. 50.430 Menschen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, während die Zahl der durchgeführten Tests auf 1.876.274 gestiegen ist.

Ungarn hat in der vergangenen Woche die fünfthöchste Anzahl von Covid-Tests pro Million Menschen im Durchschnitt der Europäischen Union durchgeführt, nachdem die Regierung mit der gezielten Testung wichtiger Arbeitskräfte begonnen hatte, sagte Gergely Gulyás, der Stabschef des Ministerpräsidenten. Die Einführung umfassender Tests in Pflegeheimen, Gesundheitseinrichtungen und Schulen bedeute, dass die Fallzahlen nun präziser seien, sagte Gulyás bei einer Online-Pressekonferenz.

Er merkte an, dass Schnelltests jetzt in Apotheken erhältlich seien, fügte jedoch hinzu, dass auf diese Weise durchgeführte Tests nicht in den offiziellen Statistiken enthalten seien. Ungarn rangiere in der EU auf Platz 12 bei den registrierten Covid-19-Fällen, sagte Gulyás. Er fügte hinzu, dass trotz der Tatsache, dass Ungarn fast täglich Rekord-Todesfälle melde, die Sterblichkeitsrate des Landes bei 526 pro Million Menschen liege, verglichen mit dem EU-Durchschnitt von 613. Er warnte jedoch davor, dass die meisten Prognosen darauf hindeuten, dass die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle im Dezember ihren Höhepunkt erreichen wird.

Unterdessen erklärte Zsolt Halmosi, der oberste Krankenhauskommandant, gegenüber dem Verteidigungs- und Strafverfolgungsausschuss des Parlaments, dass 93 der ungarischen Krankenhäuser von Krankenhauskommandanten beaufsichtigt werden, die von der Regierung ernannt wurden. Die Regierung habe das Krankenhauskommandosystem aufrechterhalten, nachdem ihre Sondervollmachten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie im Frühjahr vom Parlament aufgehoben worden seien, sagte Halmosi.

Während im Frühjahr 109 Krankenhauskommandanten in 108 Institutionen eingesetzt waren, gibt es derzeit 94 Kommandeure, die 93 Krankenhäuser beaufsichtigen, sagte er. Von ihnen werden 48 von der Polizei, 17 von der Katastrophenschutzbehörde und 29 von der ungarischen Armee geführt, fügte er hinzu. Darüber hinaus gibt es 19 soziale Einrichtungen, die von Militär- oder Strafverfolgungsbeamten beaufsichtigt werden, sagte der Oberbefehlshaber.

Die Hauptaufgabe der Kommandeure bestehe darin, die für die Schutzbemühungen benötigten Vorräte und Ausrüstungen zu überwachen und zu schützen und sicherzustellen, dass die epidemiologischen Vorschriften eingehalten werden, sagte Halmosi. Sie informieren die Behörden, wenn die Lieferungen unter die vom operativen Gremium festgelegte Menge fallen, sagte er. Sie überwachen auch den Ausbau der Institutionen, sagte er.