Ungarn: 171 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 5415 gestiegen

171 Covid-Patienten, meist ältere Menschen mit einer Vorerkrankung, starben in den letzten 24 Stunden in Ungarn, während 5.415 Infektionen registriert wurden, was die Gesamtzahl im Laufe der Pandemie auf 265.003 Infektionen erhöht, so koronavirus.gov.hu am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle liegt bei 6.451, während sich 77.362 Personen erholt haben. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 181.190, während 7.869 Patienten im Krankenhaus sind, 645 an Beatmungsgeräten. 43.923 Menschen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, während die Zahl der durchgeführten Tests auf 2.216.880 gestiegen ist.

Die meisten Infizierten wurden in Budapest (53.901) und im Komitat Pest (34.142) registriert, gefolgt von den Komitaten Győr-Moson-Sopron (16.425), Borsod-Abaúj-Zemplén (15.635), Hajdú-Bihar (14.709) und Szabolcs-Szatmár-Bereg (13.455). Das Komitat Tolna (4.617) hat die geringste Anzahl von Infektionen.

In der Zwischenzeit wurden landesweit 25 Krankenhäuser ausgewählt, um die Mitarbeiter des Gesundheitswesens gegen Covid-19 zu impfen, teilte die Coronavirus-Pressestelle der Regierung der Nachrichtenagentur MTI mit. Die Budapester Krankenhäuser Honvéd, Süd-Pest Centrum, Szent János und Szent Imre, das Korányi Lungenkrankenhaus und die Semmelweis Universität werden als Impfstellen dienen, während in den Provinzen die Zentralkrankenhäuser der einzelnen Komitate den Zweck erfüllen werden. Die Krankenhäuser wurden so ausgewählt, dass sie rechtzeitig Vorbereitungen treffen können, bevor der Impfstoff in Ungarn eintrifft, sagte die Pressestelle.