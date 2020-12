Ungarn: 165 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 3470 gestiegen

In Ungarn starben in den letzten 24 Stunden 165 Covid-19-Patienten, die meisten davon ältere Menschen mit einer Vorerkrankung, während 3.470 Infektionen registriert wurden, was die Gesamtzahl im Laufe der Pandemie auf 283.870 Infektionen erhöht, so koronavirus.gov.hu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle liegt bei 7.130, während sich 82.546 Personen erholt haben. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 194.194, während 7.667 Patienten im Krankenhaus sind, 605 davon an Beatmungsgeräten. 43.966 Personen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, während die Zahl der durchgeführten Tests auf 2.320.419 gestiegen ist.

Die meisten Infizierten wurden in Budapest (56.312) und im Komitat Pest (36.231) registriert, gefolgt von den Komitaten Győr-Moson-Sopron (17.254), Borsod-Abaúj-Zemplén (16.608), Hajdú-Bihar (15.795) und Szabolcs-Szatmár-Bereg (14.269). Das Komitat Tolna (5.278) hat die geringste Anzahl von Infektionen.