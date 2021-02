Wirtschaftsereignisse für Ungarn und Deutschland im Februar

In einem sich ständig weiterentwickelnden gesellschaftspolitischen Umfeld beeinflussen wirtschaftliche Pressemitteilungen täglich die Märkte. Oft lassen sich diese Dinge nicht vorhersagen, aber dennoch gibt es einige politische Ereignisse wie eine Wahl oder eine Volksentscheidung (siehe Brexit), die wirtschaftliche Folgen haben können.

Da die Marktvolatilität am höchsten ist, wenden sich die meisten Händler einem Wirtschaftskalender zu, um mit den täglichen Entwicklungen und Marktbewegungen Schritt zu halten – so auch in Deutschland und Ungarn.

Da es so viele verschiedene Handelsstrategien gibt, ist es wichtig, die Faktoren und Wirtschaftsindikatoren zu identifizieren, die für Ihre eigene Strategie wichtig sind. Wenn Sie beispielsweise ein Scalper sind, der im Laufe des Tages ein paar Pips aus vielen kleinen Trades erzielen möchte, sich aber keiner großen wirtschaftlichen Veröffentlichung bewusst ist, die an diesem Tag stattfinden wird, hat dies das Potenzial, Ihr Konto zu dezimieren und alles zu rendern Ihrer harten Arbeit vernachlässigbar.

Wir zeigen Ihnen, welche wirtschaftlichen Entwicklungen auf beide Länder zukommen und worauf Investoren achten müssen.

Deutschland: niedrige Arbeitslosenquote

Deutschland spielt eine wichtige Führungsrolle in den umliegenden Ländern der Eurozone. Die Bundesrepublik besaß Ende 2020 die größte Volkswirtschaft in Europa und eine im Vergleich zu anderen Ländern des Euroraums relativ niedrige Arbeitslosigkeit. Doch dann kam im Jahr 2020 die Coronavirus-Krise, die sowohl die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland als auch im übrigen Europa erheblich verändert.

Eine Herausforderung für Deutschland ist die Verbesserung des Lohnwachstums für Arbeitnehmer. Deutschland hatte jedoch im Jahr 2020 trotz einer viel höheren Arbeitslosigkeit in vielen anderen Ländern immer noch eine relativ niedrige Arbeitslosenquote. Wenn deutsche Arbeitnehmer Lohnerhöhungen erhalten würden, könnten sie dazu neigen, mehr auszugeben und weniger zu sparen, was die deutsche Wirtschaft ankurbeln würde.

Die Bundesrepublik wird zweifellos von der Geschwindigkeit der Reformen im Euroraum betroffen sein. Die Handelshemmnisse nahmen bereits zu und nahmen während der Verbreitung des Virus dramatisch zu. All diese Faktoren könnten das Wachstum Deutschlands und anderer europäischer Länder in 2021 behindern. Außerdem besteht die Hoffnung, dass die deutsche Wirtschaft sich dieses Jahr wieder erholen könnte.

Ungarn: Vorkrisenniveau in Aussicht

Warum betrachten wir Ungar? Die einfache Antwort: Für den osteuropäischen Staat ist Deutschland der wichtigste Wirtschaftspartner und allein Deutsche Unternehmen beschäftigen rund 200.000 Mitarbeiter in Ungarn.

Die mehrjährige Aufschwungphase der ungarischen Wirtschaft scheint durch Corona zunächst beendet. Die Pandemie hat in Ungarn in der ersten Jahreshälfte 2020, insbesondere aber im 2. Quartal, eine schwere Rezession ausgelöst. Sollten die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung Erfolge zeigen, dann könnte die ungarische Wirtschaft bereits 2021 zum Wachstum zurückkehren und auch danach kräftig zulegen, so die Meinung der meisten Wirtschaftsexperten. Das Vorkrisenniveau könnte nach Einschätzung der Europäischen Kommission allerdings erst 2022 wieder erreicht werden.

Die Prognosen für Ungarn sind im Großen und Ganzen optimistisch und betonen mit wenigen Ausnahmen dieselben Elemente. Allerdings bleibt festzuhalten, dass wir immer noch nicht wissen, wie sich die Handelsbedingungen in den Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien ab 2021 ändern sollen.

