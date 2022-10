Aktien für Anfänger: Wie der Handel an der Börse funktioniert

Was ist die Börse?

Die Börse ist ein Ort, an dem Aktien gehandelt werden. An der Börse können Investoren Aktien erwerben, verkaufen oder handeln. Die Börse ist auch als Aktienmarkt bekannt. Der Aktienmarkt besteht aus den Börsenplätzen, an denen Aktien gehandelt werden. In Deutschland gibt es zwei wichtige Börsenplätze: die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) und die XETRA.

Die FWB ist die größte deutsche Börse und die XETRA ist die elektronische Handelsplattform der Deutschen Börse. Aktien werden an der Börse in Echtzeit gehandelt. Das bedeutet, dass Käufer und Verkäufer sofort über den Preis einer Aktie verhandeln können. Die Preise an der Börse werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Wenn mehr Investoren eine Aktie kaufen wollen als verkaufen wollen, steigt der Preis. Wenn mehr Investoren eine Aktie verkaufen wollen als kaufen wollen, fällt der Preis. Der Aktienmarkt ist ein sehr dynamischer Markt und die Preise ändern sich ständig. Um am Aktienmarkt erfolgreich zu sein, müssen Investoren die aktuellsten Informationen über Unternehmen und Märkte verfolgen.

Wie funktioniert der Handel an der Börse?

Der Handel an der Börse funktioniert in erster Linie über den Kauf und Verkauf von Aktien. Aktien sind die Anteile, die ein Investor an einem Unternehmen hält. Wenn Sie also Aktien kaufen, werden Sie zum Teilhaber des Unternehmens und erhalten einen Anteil am Gewinn oder Verlust des Unternehmens. Je nachdem, wie erfolgreich das Unternehmen ist, können Sie mit Ihren Aktien Gewinne oder Verluste machen. Wenn Sie Aktien kaufen möchten, müssen Sie zunächst einen Broker finden. Ein Broker ist eine Person oder Firma, die den Handel für Sie abwickelt. Der Broker berechnet in der Regel eine Gebühr für seine Dienstleistungen. Sobald Sie einen Broker gefunden haben, können Sie mit dem Handel beginnen. Zunächst müssen Sie entscheiden, welche Art von Aktie Sie kaufen möchten. Die meisten Unternehmen bieten zwei Arten von Aktien an: Stammaktien und Vorzugsaktien. Stammaktien geben den Inhabern das Recht, an der jährlichen Hauptversammlung teilzunehmen und über die Zukunft des Unternehmens abzustimmen. Vorzugsaktien hingegen geben den Inhabern keine Stimmrechte, bieten jedoch in der Regel eine höhere Dividende als Stammaktien. Wenn Sie sich entschieden haben, welche Art von Aktie Sie kaufen möchten, müssen Sie den Preis festlegen, zu dem Sie kaufen möchten. Dieser Preis wird als Kauflimit bezeichnet. Sobald Sie Ihr Kauflimit festgelegt haben, informiert der Broker die Börse über Ihren Kaufwunsch und wartet darauf, dass sich ein Verkäufer findet, der bereit ist, Ihnen die Aktie zu diesem Preis zu verkaufen. Wenn sich ein Verkäufer findet, wird die Transaktion abgeschlossen und Sie erhalten die Aktie zum vereinbarten Preis. Sobald Sie die Aktie erhalten haben, sind Sie deren rechtlicher Besitzer und können damit tun und lassen, was Sie möchten. In der Regel wird empfohlen, die Aktie so lange wie möglich zu halten, damit Sie vom langfristigen Wachstum des Unternehmens profitieren können.

Welche Aktien sollte man kaufen?

Wenn Sie nun wissen, wo und wie Sie Aktien kaufen können, stellt sich die Frage: Welche Aktie sollte man überhaupt kaufen? Natürlich gibt es hier keine allgemeingültige Antwort. Die Wahl der richtigen Aktie ist eine sehr individuelle Entscheidung und hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel vom eigenen Risikoappetit oder dem Anlageziel. Dennoch gibt es einige Punkte, die bei der Auswahl beachtet werden sollten. Zunächst einmal ist es wichtig, dass man sich mit dem Unternehmen und seiner Branche auskennt. Auch die finanzielle Situation des Unternehmens spielt bei der Entscheidung für oder gegen eine Aktie eine Rolle: Wie gut steht das Unternehmen da? Sind die Gewinne stabil oder schwankend? Und was sagt die Börse über die Aktie?

Es gibt verschiedene Analysehäuser, die verschiedene Unternehmen und ihre Aktien bewerten. Dazu gehören beispielsweise Goldman Sachs, JP Morgan und Jefferies. Es kann sich lohnen, sich solche Analysen häufig anzusehen und in die Kaufentscheidung einfließen zu lassen.

Generell sind Aktien für Anfänger aber vor allem solche, die diversifizierter sind und kein so hohes Risiko tragen wie Einzelaktien. In erster Linie sind das also Indexfonds und ETFs, die die gesamte Entwicklung eines Sektors oder der besten Unternehmen eines Landes anzeigen. In Deutschland wäre das der DAX, in Österreich der ATX.

Risiken und Chancen beim Aktienhandel

Beim Handel mit Aktien gibt es zwei Möglichkeiten Geld zu verdienen: Entweder steigt der Kurs der Aktie und man kann ihn wieder verkaufen, oder man wird an der Dividenden Ausschüttung der Aktie beteiligt und kriegt daher in regelmäßigen Abständen Gewinnausschüttungen.

Es ist also durchaus als auch Anfänger möglich, an der Börse Geld zu verdienen.

Trotzdem sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man Gefahr läuft, die eigene Investition zu verlieren. Man sollte als Anleger immer dazu bereit sein, das Geld 5 bis 10 Jahre in der Börse zu halten, damit man die Möglichkeit hat sich von möglichen wirtschaftlichen Risiken wie Inflationen und Co. zu erholen.

Daher sollte man nur Geld investieren, welches man nicht kurzfristig benötigen wird.