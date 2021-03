Wie wird der Preis von Übersetzungen berechnet?

Die Übersetzungsgebühren einer schriftlichen Übersetzung setzen sich aus dem Preis für die Komplexität des sprachlichen Paars, dem Thema des Textes, dem Volumen des Materials und zusätzlichen Faktoren zusammen.

Alle Gruppen orientalischer und arabischer Sprachen, Finnisch, Isländisch und Ungarisch gelten in vielen Übersetzungsbüro, auch bei Protranslate als die schwierigsten Sprachen. Das Übersetzen aus dem Japanischen und Chinesischen ist immer teurer als das Arbeiten mit ähnlichen Texten in europäischen Sprachen.

Der Komplexitätskoeffizient des Textes ergibt sich aus der Menge an Spezialkenntnissen, die der Übersetzer benötigt, um mit dem Material zu arbeiten. Spezifische Themen sind in den Bereichen Medizin, Rechtsprechung, Chemie, Maschinenbau usw. Das Vorhandensein von Fachbegriffen im Text erhöht die Komplexität der Arbeit und somit werden die Kosten für die schriftliche Übersetzung höher. Fachleute, die mit eng thematisierten Texten arbeiten, haben in der Regel eine höhere Branchenausbildung. Die Grundkosten pro Texteinheit werden durch die Kosten einer Seite bestimmt.

Eine Seite besteht in der Regel aus 1800 Zeichen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Umgang der schriftlichen Übersetzung zu bestimmen:

Nach dem Umfang des Originaltextes

Dieser Weg ist für den Kunden verständlicher und vorteilhafter. In diesem Fall erhält er vor Arbeitsbeginn genaue Informationen und kann gleich entscheiden, ob or mit dem Preis einverstanden ist oder nicht. Für einen Übersetzer ist diese Berechnung weniger rentabel, da beim Übersetzen einiger Sprachgruppen der Text um 20 bis 25 Prozent größer werden kann. Wenn die Berechnung auf diese Weise im Interesse des Kunden erfolgt, ist die unvermeidliche Erhöhung des Textvolumens zunächst im Tarif enthalten. Bei der Arbeit mit Sprachen, die den Umfang nicht wesentlich verändern, besteht kein Interessenkonflikt.

Nach dem Umfang des entstehenden Textes

Es ist nicht immer möglich, den genauen Zahlungsbetrag für eine solche Berechnung im Voraus zu bestimmen. Schwierigkeiten treten auf, wenn das Ausgangsmaterial in einem Nicht-Textformat dem Übersetzer zur Verfügung gestellt wird, beispielsweise als Fotokopie, Fax, Manuskript usw. In diesen Fällen werden maschinenlesbare Blätter im A4-Format, die in MS Word erstellt wurden und nach denen die Berechnung durchgeführt wird, erst nach Abschluss der Arbeiten erstellt.

Darüber hinaus kann ein computerlesbares Dokument Diagramme, Tabellen, Abbildungen, Beilagen, Grafiken und Diagramme enthalten, die in der Standardstatistik von Computerprogrammen nicht berücksichtigt werden. In solchen Fällen werden die vorläufigen Kosten der Übersetzung vor Arbeitsbeginn festgelegt. Die endgültige Berechnung basiert auf den Ergebnissen der durchgeführten Arbeiten.

Um mögliche Konflikte mit dem Kunden zu vermeiden, sollte der Auftragnehmer versuchen, die endgültige Zahlung so genau wie möglich vorherzusagen. In der Regel können erfahrene Übersetzer die Größe des endgültigen Textes in der Sprache, mit der sie arbeiten, ziemlich genau erraten.

Pauschalpreis für die gesamte Übersetzung

In diesem Fall wird weder auf den Umfang des Textes noch auf die zu übersetzende Sprache streng geachtet. Der Übersetzer verhandelt im Voraus mit dem Kunden einen festen Betrag für die endgültige Arbeit. Unabhängig von zusätzlichen Bedingungen für die schriftliche Übersetzung ändern sich die Kosten nicht. Der auf diese Weise ermittelte Betrag kann entweder höher oder niedriger als die Seitenberechnung sein. Der Vorteil ist, dass die Parteien im Voraus festlegen und einen Preis erhalten, der jedem passt. Freiberufliche Übersetzer verwenden häufig diese Berechnungsmethode. Dies hilft, Missverständnisse und zusätzliche Online-Diskussionen mit dem Kunden über die Kosten der fertigen Übersetzung zu vermeiden.