Vasco Translator V4: Der Sprachcomputer mit extra Power

Weltweit einziger Sprachcomputer mit kostenfreier Internetverbindung – jederzeit rund um den Globus sicher in der jeweiligen Landessprache des Urlaubsortes kommunizieren

Ob bei Bestellungen im Restaurant, bei Auskünften nach dem richtigen Weg oder bei Nachfragen in Geschäften, bei Arztbesuchen und Co.: Immer wieder ergeben sich bei Auslandsreisen Situationen, in denen die eigenen Fremdsprachenkenntnisse zur Verständigung nicht ausreichen. Manchmal ist es nur interessant zu wissen, was eine Werbeaufschrift bedeutet. Oftmals ist es sogar sehr wichtig, ein Warnschild richtig zu verstehen. Hier setzt der neue Vasco Translator V4 von Vasco Electronics an, mit dem Reisende ihren persönlichen Dolmetscher immer mobil dabeihaben.





Der handliche, 135 Gramm leichte Sprachcomputer übersetzt sowohl Gespräche, Spracheingaben als auch beliebig lange Texteingaben. Darüber hinaus ist er sogar in der Lage Gruppen-Chats mit bis zu 100 Teilnehmern zu dolmetschen. Dank eingebauter Kamera kann der Vasco Translator V4 zudem in 108 Sprachen jeden gedruckten Text, darunter beispielsweise Fahrpläne, Anzeigetafeln oder Speisekarten, fotografieren und in Sekundenschnelle übersetzen.

Unbegrenztes, kostenloses Übersetzen auf jeder Reise ein Leben lang

Einzige Voraussetzung für die Nutzung des mobilen Übersetzungsgeräts von Vasco Electronics ist eine Internetverbindung. Als weltweit einziges Übersetzungsgerät verfügt der Vasco Translator dafür über eine eingebaute, internationale SIM-Karte, die eine lebenslang gültige, kostenlose Mobilverbindung für Übersetzungen in 200 Ländern garantiert – ganz ohne Folgekosten. Auf diese Weise kommt der Vasco Translator V4 auch ohne Roaming-Gebühren im Ausland oder das Guthaben-Aufladen der SIM-Karte aus. Für die hohe Übersetzungsgenauigkeit von 96 Prozent sorgen insgesamt zehn verschiedene KI-gesteuerte Übersetzungstechnologien – für jede Sprachkombination die beste – wobei Vasco Übersetzungsgeräte keine „Hilfssprachen“ wie Englisch nutzen, sondern direkt in die benötigte Zielsprache übersetzen. Regelmäßige, kostenlose Updates tragen außerdem dazu bei, dass der Vasco Translator technisch immer auf dem neuesten Stand bleibt und der Wortschatz von 108 Sprachen stets aktualisiert wird.

Vasco Translator V4 ist „der Große“ in der Sprachcomputer-Familie von Vasco Electronics. Seine technische Ausstattung ist beeindruckend: Vasco V4 verfügt über einen extra großen 5“ Bildschirm, Power Lautsprecher und einen bärenstarken Akku. In seinem schockresistenten, spritzwasserdichten Spezialgehäuse steckt ein superschneller Prozessor der neuesten Generation. Und genau wie der preisgekrönte kleinere Vasco M3 liefert auch der große Vasco V4 höchste Übersetzungsgenauigkeit in Echtzeit. Dabei hat V4 sogar noch ein paar Sprachen mehr an Bord; sein Foto-Übersetzer erkennt ganze 108 Sprachen!

Vasco Translator V4 ist der perfekte Übersetzer für alle, die sich ein größeres Gerät wünschen, aber nicht auf die einzigartigen Vorteile der Vasco Sprachcomputer mit Sprachausgabe verzichten wollen. Vasco V4 übersetzt nicht nur was Sie sagen, sondern auch Gespräche, Fotos, beliebig lange Texte sowie Gruppen-Chats mit bis zu 100 Teilnehmern. Ohne Handy, ohne App, ohne WLAN und ohne Folgekosten. Denn wie alle aktuellen Vasco Sprachcomputer übersetzt auch der große Vasco V4 lebenslang gratis, dank eingebauter SIM mit kostenloser Mobil-Verbindung. Rund um den Globus, ohne jedes Limit, für immer. So geht mühelose Verständigung!

Für entspannte Verständigung rund um den Globus

Von einem Team passionierter Experten entwickelt, unterstützt dieser AI Translator mit Hilfe von 10 KI-Übersetzungstechnologien ganze 108 Sprachen. So verstehen Sie mehr als 90 % der Weltbevölkerung ohne eine einzige Fremdsprache zu beherrschen. Einfach Taste drücken und in perfekter Aussprache nach dem Weg fragen – egal ob Sie in Rom sind oder in Tokio. Dank der kraftvollen 99-dB-Lautsprecher in Ihrem V4 Sprachcomputer mit Sprachausgabe werden Sie auch im tosenden Großstadtverkehr verstanden. So können Sie an fast jedem Ort der Welt spontan echte Gespräche führen. Oder entdecken Sie versteckte Restaurants, zücken Sie Ihren V4 Übersetzer mit Kamera, übersetzen Sie blitzschnell ein Foto der handgeschriebenen Speisekarte und bestellen Sie ganz entspannt, wonach Ihnen der Sinn steht.

Viel mehr als nur ein Sprachcomputer

Mit Vasco V4 fühlen Sie sich auf der ganzen Welt zuhause und finden überall neue Freunde. Nutzen Sie Ihren Vasco für spontane Gespräche im Urlaub, für perfekte Kommunikation auf Geschäftsreisen oder für den intensiven Austausch mit Bekannten oder Verwandten aus dem Ausland. Über hohe Roaminggebühren im Ausland brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Mit dem kostenlosen Internetzugang auf Lebenszeit von Vasco sind Sie immer “on”. Ohne Limit – und für immer.

Der Vasco Translator V4 ist in 5 verschiedenen Farben im Online-Shop von Vasco Electronics zum Preis von 389,00 EUR erhältlich. Leserinnen und Leser der Balaton Zeitung erhalten bei Eingabe des Gutschein-Codes „VASCO-BALATON“ im Online-Shop von Vasco Electronics auf vasco-electronics.de 10 % Rabatt auf die aktuellen Vasco Translator Modelle (Vasco M3 und Vasco V4). Der Gutschein ist ab 1. Juni 2023 zwei Wochen lang gültig.

Weitere Informationen zum Vasco Translator V4 finden Sie auf der Website von Vasco Electronics unter vasco-electronics.de