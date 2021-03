Covid-Situation in Ungarn „extrem ernst“

In den letzten Tagen hat die Coronavirus-Epidemie in Ungarn einen „beispiellosen Anstieg“ erlebt, was die Situation „extrem ernst“ macht, so die Landesamtsärztin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In einem Online-Briefing sagte Cecília Müller, dass die Zahl der aktiven Infektionen in den letzten Tagen um „fünf- bis zehntausend Menschen“ gestiegen sei. Die Anzahl der Menschen im Krankenhaus und an Beatmungsgeräten in den letzten 24 Stunden, 8.270 bzw. 833, brachen beide die Rekorde vom 7. Dezember für die höchste Anzahl von Menschen an Beatmungsgeräten (674) und vom 8. Dezember für die höchste Anzahl von Covid-Patienten im Krankenhaus (8.045), sagte sie.

Das Gesundheitssystem ist von den hohen Patientenzahlen stark betroffen, da jeden Tag neue Stationen für Covid-Patienten eröffnet werden, fügte sie hinzu. Inzwischen seien in jeder ungarischen Stadt Spuren des Coronavirus im Abwasser zu finden, sagte sie und prognostizierte einen weiteren Anstieg der Fallzahlen.

Bisher haben 1.047.045 Menschen ihre erste Dosis eines Covid-Impfstoffs erhalten, und 314.485 Menschen haben beide Impfungen erhalten, sagte sie. Die Landesamtsärztin warnte jedoch, dass der Impfstoff ein „falsches Gefühl der Sicherheit“ vermittle, da es mindestens zwei bis drei Wochen dauere, bis der Impfstoff eine Immunität aufbaue.