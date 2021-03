5 Alternativen zum Stadionbesuch für Fußballfreunde

Während der Amateurfußball in Deutschland weiterhin pausiert, läuft der Profifußball bis zur 3. Liga relativ reibungslos. Doch eines haben die Fans der Profi- und Amateurvereine gemeinsam. Sie können Ihren Club aktuell nicht im Stadion unterstützen. Auch wenn es Initiativen seitens einiger Proficlubs zur langsamen Rückkehr von Zuschauern in die Stadien gibt, so werden Bilder von vollen Stadien noch längere Zeit nur eine Erinnerung aus der Vergangenheit sein.

Fußballfans müssen natürlich nicht vollends auf ihren Lieblingssport verzichten. Es gibt Alternativen, die die Zeit ohne Stadionbesuch überbrücken können.

Es folgen fünf Beispiele:

Fußball am TV schauen

Das Spiel der Lieblingsmannschaft am TV zu schauen, liegt natürlich nahe. Da aktuell nur der Spielbetrieb in den ersten drei deutschen Profiligen läuft, ist dies nur ein Option für die Fans der 56 deutschen Profivereine. Die 1. und 2. Bundesliga wird komplett von Sky und DAZN übertragen. Um alle Spiele live sehen zu können, benötigen Sie ein Abonnement beider Dienste. DAZN ist ein reiner Streamingdienst, der ca. 12€ im Monat kostet. Sky bietet verschiedene Abomodelle, von denen Sport bzw. Fußball nur ein Bestandteil ist. Zusammenfassungen kann man kostenfrei mehr oder weniger zeitnah auch im Free-TV anschauen, z. B. in der Sportschau. Die Spiele der 3. Liga werden alle komplett live bei T-Online gestreamt. Dafür ist ebenfalls ein Abo notwendig, wobei Kunden der Telekom von Nachlässen profitieren können.

FIFA 21 auf der Konsole spielen

Seit mittlerweile 20 Jahren verbreitet der Spieleklassiker FIFA Fußballflair auf der Konsole. Ob alleine oder mit Mitspielern, FIFA lässt die Spieler ziemlich realitätsnah in die Rolle seiner Lieblingsmannschaft oder -spieler schlüpfen und bietet kurzweilige Unterhaltung und jede Menge Spielspaß. Die bekannteste und ebenfalls sehr beliebte Alternative zu FIFA ist PES Pro Evolution Soccer. Dieses Spiel kann sogar auf eine längere Vergangenheit zurückblicken. Es erschien erstmalig im Jahr 1995, damals noch unter dem Titel Winning Eleven.

Fußball auf dem Smartphone zocken

Smartphones haben sich in den letzten Jahren zu richtigen Spielmaschinen entwickelt, auf denen fleißig gezockt wird. Man kann nicht nur Poker online mit Freunden spielen, auch die Fußballfreunde werden reichlich mit tollen Games bedient. Natürlich hat es auch der Klassiker FIFA auf das Smartphone geschafft, doch es gibt viele sehr gute und beliebte Alternativen und die unterschiedlichsten Spielvarianten. Neben der klassischen Spielart, die neben FIFA auch von Dream League Soccer bedient wird, gibt es zum Beispiel auch Freistoß-Games, wo der Spieler Freistöße aus den verschiedensten Positionen verwandeln muss. Bedient wird dieses Genre u. a. von Football Strike. Auch witzige Fußballspiele wie Head Ball sind beliebt, da sie kurzweiligen Spielspaß für zwischendurch bieten.

Fußball im Radio hören

Ja, auch das gibt es heute noch und hat seine Anhänger: Fußball-Live-Reportagen im Radio. Am bekanntesten ist sicher die NDR 2 Bundesligashow, die an jedem Spieltag die Spiele der 1. Bundesliga am Samstagnachmittag ab 15 Uhr in einer Konferenz und weitere Spiele überträgt. Einige Nischensender des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks übertragen zum Beispiel auch in unregelmäßigen Abständen Topspiele mit deutscher Beteiligung aus der Champions-League oder Topspiele der unteren Fußballligen im Audiostream. Für diejenigen, die auf Bewegtbilder verzichten können oder müssen, ist dies eine attraktive Alternative.

Auch Fußball-Podcasts werden immer beliebter. Egal ob aufgezeichnete TV-Show, wie die Sky 90 Fußballdebatte oder reine Podcasts wie kicker meets DAZN. Die Auswahl für Fußballfreunde auf dem Podcastmarkt ist mittlerweile groß.

Fußball selber spielen

Die gesündeste Alternative zum Stadionbesuch für Fußballfreunde ist es selbst gegen den Ball zu treten, zum Beispiel auf dem Bolzplatz. Die eigene Konstitution muss dies natürlich zulassen und ein Bolzplatz in der Nähe sein. Gerade mit Freunden macht ein gemeinsamer Kick richtig Spaß und lässt den Verzicht auf den Support der eigenen Mannschaft im Stadion für einige Zeit in den Hintergrund rücken.

Egal für welche Alternative Sie sich entscheiden, auf Fußball muss man in der Zeit der leeren Stadion nicht verzichten.