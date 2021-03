Jason Derulo freut sich auf erstes Kind

US-Sänger Jason Derulo («Lifestyle») wird Vater. Er schaue sehr aufgeregt auf dieses neue Kapitel in seinem Leben, schrieb der 31-Jährige auf Instagram.

Dazu teilte er am Sonntag (Ortszeit) ein Video, in dem er Hand in Hand mit Freundin Jena Frumes zu sehen ist und ihren Babybauch küsst. Frumes teilte ebenfalls ein Foto von Derulo und sich, auf dem beide ihren Bauch halten. Darunter schrieb sie: «Mom & Dad» sowie ein Herz- und ein Baby-Emoji.

Dem Promi-Portal «People» hatte Derulo im August gesagt, dass er die Influencerin kurz vor der Corona-Pandemie in einem Fitnessstudio kennengelernt habe.