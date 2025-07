Am Mittwoch beginnt das Campus Festival in Debrecen

Am Mittwoch beginnt das Campus Festival im Nagyerdö in Debrecen. Zu der Veranstaltung, die dieses Jahr an mehr als 21 Orten stattfindet, werden erneut Zehntausende Festivalbesucher erwartet, wie die Organisatoren am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut ihrer Mitteilung verstärken neben Jason Derulo, The Chainsmokers, John Newman und The Dandy Warhols sechs weitere internationale Produktionen die Liste der Auftritte des diesjährigen Campus Festivals. Das Campus Debrecen ist nicht nur eine der größten touristischen Attraktionen, sondern auch eines der größten Popmusik- und Kulturereignisse Ungarns, betonten sie und fügten hinzu, dass das Campus das Musikfestival mit den meisten einheimischen Künstlern ist, an vier Tagen mehr als 250 Auftritte zu erwarten sind und bis Sonntagabend wird die Zahl der kulturellen Veranstaltungen auf fast tausend geschätzt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Unter den Hauptdarstellern werden nach zwei Jahren wieder Halott Pénz und die Bagossy Brothers Company im Nagyerdő zu sehen sein, außerdem kehren ByeAlex und Slepp, Majka, Desh, Dzsúdló und Tankcsapda zurück, und Ganxsta Zolee und Kartel, die ihr 30-jähriges Jubiläum feiern, werden in ihrer ursprünglichen Besetzung auf der Bühne stehen, wie sie auflisteten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neben den heimischen Festivalfavoriten ist es weiterhin ein wichtiges Merkmal des Campus, dass es Produktionen mit Bezug zu Debrecen besonders fördert, das gesamte Spektrum der heimischen Musikszene ohne genrebezogene Einschränkungen Platz findet und die Tradition der letzten Jahre fortgesetzt wird, dass auch selten gesehene Künstler im Programm vertreten sind, wie in der Mitteilung hervorgehoben wurde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit dabei sind Bea Palya, Krisztián Szűcs (HS7), die 1986 gegründete Band Leukémia, Zuboly, die Hip-Hop und Volksmusik miteinander verbinden, sowie die 30-jährige Band Hollywoodoo. Das Angebot an elektronischer Musik umfasst mehr als 100 DJs und Produzenten aus dem Mainstream- und Underground-Bereich. An den Vorbereitungen für den diesjährigen Campus sind tausend Mitarbeiter beteiligt, während des Festivals werden es fast dreitausend sein, heißt es in der Meldung, die hinzufügt, dass das Festival nach zehnmonatiger Organisation und fast zweiwöchiger Aufbauzeit seine Pforten öffnet und bis Sonntag dauert.