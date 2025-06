Die Organisatoren erwarten zwischen dem 16. und 20. Juli mehrere Zehntausend Festivalbesucher zum Campus Festival in Debrecen, das dieses Jahr mehr als 250 Konzerte bietet, wie die Veranstalter am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die seit 17 Jahren ungebrochen beliebte Veranstaltung öffnet am 16. Juli im Debrecener Nagyerdő ihre Pforten. In diesem Jahr erwarten die Festivalbesucher 21 Veranstaltungsorte, zu den Künstlern gehören Jason Derulo, das Elektropop-Duo The Chainsmokers, John Newman, der Elemente aus Funk, Soul und modernem Pop miteinander verbindet, die zur Alternative-Rock-Legende avancierten The Dandy Warhols und die New Yorker Metal-Band Life Of Agony, heißt es in der Mitteilung. Zu den wichtigsten einheimischen Künstlern gehören Halott Pénz, Bagossy Brothers Company, ByeAlex und Slepp, Majka, Desh, Dzsúdló und Tankcsapda sowie Ganxsta Zolee und Kartel, die in ihrer ursprünglichen Besetzung auftreten werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Laut der Ankündigung sind auch selten gesehene, einzigartige Künstler im Line-up vertreten. So treten Palya Bea, die 1986 gegründete legendäre Band Leukémia, Krisztián Szűcs, der mit dem auf seiner Karriere basierenden Konzert „Krézi Srác 25” kommt, Zuboly, der Hip-Hop und Volksmusik miteinander verbindet, und die seit 30 Jahren bestehende Band Hollywoodoo auf. Das elektronische Musikprogramm umfasst mehr als hundert DJs und Produzenten. Neben den Musikprogrammen werden die Besucher des Festivals unter anderem von Artisten, Akrobaten und Luftakrobaten, Klettern und virtuellen Erlebnissen unterhalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im Zivildorf können sowohl die Kleinsten als auch die Größten bei den Campus Kid-Programmen die unbeschwerte Freude am Spielen erleben, während die Campus Art-Stationen die Festivalbesucher mit Bastelarbeiten und anderen kreativen Aktivitäten erwarten. Zu den Neuheiten gehört die Fun Zone im Eingangsbereich. Auf dem mehrstufigen Hindernisparcours erwarten die Teilnehmer in jedem Abschnitt unterhaltsame Spiele. Auch die Job Street kehrt zurück, die Straße der regionalen Unternehmen, Treffpunkt für Arbeitssuchende und Arbeitgeber. Der H20-Club im Erdgeschoss des Wasserturms bietet diesmal Raum für Theateraufführungen, zeitgenössische Literaturprogramme und darstellende Künste.