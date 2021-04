Dreharbeiten in Balatonfüred

Das Veszprémer Szeretfilm-Studio dreht einen Spielfilm am Balaton. Füred TV traf den Regisseur Tamás Buvári und sein Team im Annabella Hotel – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.





Der Film handelt von einer Familie und ihren Konflikten, die, um ihre Beziehung zu klären, auf eine „Märchenreise“ an den Balaton gehen. Diejenigen, die sich für die Dreharbeiten interessieren, können die Crew als Statisten am 11. April 2021 ab 16:00 Uhr im Hintergarten des Annabella Hotels treffen – so furedtv.hu.