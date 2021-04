5 Blockbuster für ein Wochenende voller Action

Netflix und weitere Videostreaming-Anbieter haben sich in den letzten Monaten und Jahren nicht nur durch ihre große Auswahl einen Namen gemacht, sondern vor allem durch den Komfort, die ganzen Filme immer und nahezu überall abrufen zu können. Aber was machen Sie, wenn Sie die meisten Filme bereits gesehen haben und wo finden Sie neue Inspiration? Diese Frage haben wir uns auch gestellt und habe deshalb eine Auswahl besonderer Filme zusammengestellt.

Eine Auswahl mit Filmen, die nicht nur einen spannenden Filmeabend ermöglichen, sondern die Sie regelrecht nach Las Vegas oder an andere interessante Spielorte versetzen und ihnen etwas zum Mitfiebern geben.

Oceans-Filme

Die Oceans-Filme sind vermutlich die bekanntesten Filme, wenn es um das Thema Casino geht. Mit einer Topbesetzung in Schauspielern wie George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt und Co., einer Menge Spaß sowie aberwitzigen Wendungen in den Geschichten, gelten sie bereits seit einigen Jahren als Klassiker. Und auch die Neuauflage mit Stars wie Rihanna, Sandra Bullock und Anne Hathaway weiß mit den Aspekten, die schon die alten Filme richtig gemacht haben, zu überzeugen und sollten deshalb bei keinem Casinofilm-Abend fehlen.

James Bond: Casino Royale

Ein weiterer Klassiker in Sachen Casinofilme ist der erste Bond-Streifen, in dem Daniel Craig den smarten MI6-Agenten spielt. Eine Tipp lockt ihn auf die Fährte des skrupellosen Le Chiffre, der versucht, das Geld einer Militärorganisation mithilfe von Leerverkäufen an der Börse zu vermehren. James Bond kann den Anschlag verhindern, aber es entwickelt sich ein perfides Spiel zwischen Gut und Böse, welches James Bond schließlich nach Montenegro führt, um am Pokertisch gegen Le Chiffre und andere Mitstreiter anzutreten und dort sein Können unter Beweis zu stellen.

21

21 ist ein Filmdrama aus den USA, welches auf eine wahren Begebenheit basiert. Ben Campbell ist ein ambitionierter Student und würde nach seiner Zeit am MIT gerne nach Harvard gehen, um dort Medizin zu studieren. Das Problem? Er hat zu wenig Geld, um sich das Studium dort leisten zu können, weshalb er über Umwege an Professor Rosa gerät, welcher ihn und andere mit nach Las Vegas zum Black Jack Karten zählen nimmt. Trotz der unglaublichen Gewinne und dem vielen Geld entpuppt sich das Ganze als ein gefährliches Spiel, und Ben findet sich zwischen echten Freunden, Feinden und einer Menge gieriger Menschen wieder.

Rounders

In Rounders geht es um einen jungen Studenten, der Jura studiert und seinem Freund dabei helfen will, Kredithaie loszuwerden, indem er sich selbst in die Fänge von Casinos begibt. Dort setzt er nicht nur seinen eigenen Kopf und eine Menge Geld aufs Spiel, sondern riskiert sein Studium, das Leben seiner Freundin sowie die gesamte Zukunft. Wie die Geschichte ausgeht, kann man nur durch das Schauen des Films herausfinden.

Casino

Casino ist ein Klassiker unter den Casinofilmen und wurde von Martin Scorsese produziert. Der Film handelt von Gier, Macht, Geld und einem Mord, der zwischen zwei besten Freunden steht. Dieser Mord bringt das Fass zwischen der Mafia und einem Glücksspielclan zum Überlaufen und bringt Robert DeNiro und Sharon Stone in Gefahr.

Wie Sie anhand der genannten Beispiele sehen konnten, gibt es genug Möglichkeiten, wie Sie sich das Casino direkt nach Hause holen und mit der einen oder der anderen Seite mitfiebern können. Unabhängig davon, ob Sie sich auf eine Starbesetzung mit Bullock, Hathaway und Rihanna freuen oder stattdessen doch lieber mit einem sympathischen Agenten aus Großbritannien mitfiebern wollen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie den nächsten Filmeabend zu einem besonderen Genuss machen und vielleicht sogar noch etwas über Black Jack, Poker und andere Spiele lernen können. In jedem Fall wünschen wir Ihnen eine Menge Spaß und eine Menge Freude beim Schauen der Filme und einen gelungenen Filmeabend mit Ihren Liebsten.