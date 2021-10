Ungarn verzeichnet 24 Corona-Todesfälle und 2548 Neuinfektionen

Wie koronavirus.gov.hu am Freitag mitteilte, starben in den vergangenen 24 Stunden in Ungarn 24 Patienten an einer Covid-bedingten Erkrankung, während 2.548 neue Coronavirus-Infektionen registriert wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bislang haben 5.935.182 Menschen eine erste Impfung erhalten, während 5.714.861 vollständig geimpft wurden. 1.082.000 Ungarn haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 19.491, während in den Krankenhäusern 1.233 Covid-Patienten behandelt werden, von denen 169 beatmet werden müssen. Seit dem ersten Ausbruch wurden 843.825 Infektionen registriert, während die Zahl der Todesopfer auf 30.492 gestiegen ist. Vollständig erholt haben sich 793.842 Menschen. 17.984 Personen befinden sich in offizieller Quarantäne, während 7.236.933 Tests offiziell durchgeführt wurden.