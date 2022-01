Ungarn verzeichnet 71 Corona-Todesfälle und 15526 Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden bis Donnerstagmorgen starben in Ungarn insgesamt 71 Patienten an einer Covid-bedingten Krankheit, während 15.526 neue Coronavirus-Infektionen registriert wurden, so koronavirus.gov.hu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bislang haben 6.325.143 Menschen eine Erstimpfung erhalten, während 6.069.677 doppelt geimpft wurden. 3.437.335 Ungarn haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Der Website zufolge breitet sich die Omikron-Variante rasch aus und macht 87 % aller Infektionen aus. Die Zahl der aktiven Infektionen ist auf 158.424 gestiegen, während die Krankenhäuser 2.673 Covid-19-Patienten behandeln, von denen 202 an Beatmungsgeräten angeschlossen sind. Seit dem ersten Ausbruch wurden 1.385.500 Menschen mit dem Virus registriert, während 40.757 Todesfälle zu verzeichnen waren. 1.186.319 Menschen haben sich erholt.