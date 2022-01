Was ist Glücksspiel-Tourismus?

Glücksspiel wird immer beliebter, denn der Reiz besteht in der hohen Emotionalität, der Menschen lebendig fühlen lässt. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen ihren Urlaub gerne mit dem Glücksspiel verbinden.

Glücksspiel-Tourismus, was ist das?

Als Glücksspiel-Tourismus wird der Trend bezeichnet, bei dem Spieler in verschiedene Länder oder Städte reisen, um dort Casinos zu besuchen und an Glücksspielen teilzunehmen. Ziel ist es dabei nicht nur große Gewinne mit nach Hause zu nehmen, die im besten Fall den Urlaub finanzieren, sondern auch die einzigartige Atmosphäre traditioneller Casinos zu genießen und vor allem etwas zu erleben.

Der Reiz des Gewinnens, das Risiko des Verlierens, die Lichter, die Geräusche, die Spieler, all das zieht Menschen an, die sich nach einer emotional aufgeladenen Erfahrung sehnen, die alle Sinne anspricht.

Gründe für den wachsenden Glücksspiel-Tourismus

Zu den wichtigsten Gründen für den zunehmenden Casino-Tourismus gehören:

Emotionalität: Menschen fahren in den Urlaub, um verschiedene Casinos zu besuchen, weil diese Reisen unvergessliche Erlebnisse versprechen.

Gewinne: Natürlich spielen potenzielle Gewinne beim Glücksspiel immer eine Rolle, besonders bei professionellen Spielern.

Bekanntschaften: Viele Spieler finden beim Glücksspiel Gleichgesinnte und schließen neue Bekanntschaften.

Legalisiertes Glücksspiel: Nicht alle Länder erlauben das Glücksspiel und so reisen viele Menschen in Länder, in denen das Glücksspiel legal ist.

Verbesserung: Wer im Poker gewinnen will, muss an seinen Fähigkeiten arbeiten. Übung macht bekanntlich den Meister.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Casinos, die sogar in ganze Hotelresorts eingebunden sind, sodass man hier einen All-inclusive-Urlaub verbringen kann. So wurde beispielsweise gerade in China ein neues Gesetz erlassen, das das Glücksspiel ausschließlich in solchen Hotelanlagen erlaubt und den Glücksspiel-Tourismus im Land steigern soll.

Mehr und mehr Länder erkennen das wirtschaftliche Potenzial, das der Glücksspiel-Tourismus birgt und reagieren mit entsprechenden Lizenzen und Gesetzen.

Glücksspiel online

Obwohl der Glücksspiel-Tourismus trotz Pandemie weiter zunimmt, gewinnt auch das Glücksspiel im digitalen Bereich an Bedeutung, denn nicht jeder möchte aktuell verreisen. So bietet beispielsweise Casino Club nicht nur die klassischen Glücksspiele, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Spiele. Der Vorteil ist dabei, dass die Gebühren gering, die Einsätze im Vergleich zu traditionellen Casinos gering und die Gewinnchancen hoch sind.

Spieler können so bequem jederzeit und von überall auf ihre Lieblingsspiele zugreifen und mit etwas Glück gewinnen. Das hat in den letzten zwei Jahren einen zunehmenden Reiz geweckt, denn viele Flüge wurden gestrichen, Grenzen konnten nicht überquert werden und auch Testpflicht, Impfpflicht und Co haben vielen passionierten Spielern einen Dämpfer versetzt. Beliebte Länder, in denen das Glücksspiel legal ist, wie die USA, Österreich oder die Schweiz, sind nun nicht mehr so leicht zu bereisen.

Das Glücksspiel online ist deshalb für viele eine willkommene Alternative, die den Glücksspiel-Tourismus in Zukunft nicht ersetzen, aber bereichern wird.