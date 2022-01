BMW-Produktion in Ungarn soll 2025 starten

Der deutsche Automobilhersteller BMW wird im Jahr 2025 mit der Produktion in seinem Werk in Debrecen in Ostungarn beginnen. Dies gab das Unternehmen auf einer Pressekonferenz zum Jahresumsatz in Budapest bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Arbeiten an dem Standort verlaufen „planmäßig“, und der Bau des Gebäudes wird in der ersten Hälfte des Jahres 2022 beginnen. Das mehr als 1 Milliarde Euro teure Werk mit 1.000 Mitarbeitern wird eine Kapazität von 150.000 Autos pro Jahr haben, wenn die Produktion im Jahr 2025 beginnt. BMW wollte mit dem Bau des Werks eigentlich im Frühjahr 2020 beginnen, doch die Unternehmensleitung revidierte die Pläne für den Standort aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Krise.

Der Geschäftsführer der BMW Group Magyarország, Maciej Galant, sagte, dass der Absatz der Marke BMW in Ungarn im vergangenen Jahr um 16 % auf 4.063 Fahrzeuge gestiegen sei. Der Absatz der Marke MINI stieg um 25 % auf 457 Fahrzeuge. BMW hatte einen Anteil von 3,3 % am Markt für neue Personenkraftwagen, aber einen Anteil von 29,5 % in der Premiumkategorie. Im nächsten Jahr könnte der Anteil von BMW im Premiumsegment 30 % erreichen, so Galant. In Ungarn gibt es 15 BMW- und sechs MINI-Händler.