Ungarn verzeichnet 176 Corona-Todesfälle und 45407 Neuinfektionen am Wochenende

Insgesamt sind am Wochenende in Ungarn 176 Patienten an einer Covid-bedingten Krankheit gestorben, während 45.407 neue Coronavirus-Infektionen registriert wurden, so koronavirus.gov.hu am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bislang haben 6.363.112 Menschen eine Erstimpfung erhalten, während 6.101.699 doppelt geimpft wurden. 3.683.719 Ungarn haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Die Zahl der aktiven Infektionen ist auf 231.601 gestiegen, während in den Krankenhäusern 3.903 Covid-19-Patienten behandelt werden, von denen 150 an Beatmungsgeräten angeschlossen sind. Seit dem ersten Ausbruch wurden 1.553.405 Personen mit dem Virus registriert, während 41.405 Todesfälle zu verzeichnen waren. Vollständig erholt haben sich 1.280.399 Menschen.