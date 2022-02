Ungarn: Datenschutzbehörde sieht kein Problem mit Pegasus-Software

Die Untersuchung der Datenschutzbehörde hat „keine Verstöße“ im Zusammenhang mit der Anwendung und Lizenzierung der Spionagesoftware Pegasus in Ungarn ergeben, erklärte der Leiter der NAIH, Attila Péterfalvi, am Montag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die NAIH werde jedoch eine Strafanzeige im Zusammenhang mit einer Liste von 50.000 Telefonnummern und persönlichen Daten von 300 Personen einreichen, die im Fall Pegasus durchgesickert seien, sagte Péterfalvi. Die Untersuchung der NAIH konzentrierte sich auf die Anwendung der Software durch die ungarischen Geheimdienste nach Presseberichten im letzten Sommer sowie auf die Praxis des Justizministeriums, solche Aktivitäten zu lizenzieren.

Das Nachrichtenportal Direkt36 berichtete im vergangenen Sommer, dass die Telefonnummern in der Liste aus über 50 Ländern, darunter auch Ungarn, von den Kunden eines israelischen Unternehmens verwendet wurden, um Informationen über „Journalisten, Rechtsaktivisten, Oppositionspolitiker, Anwälte und Geschäftsleute“ zu sammeln. Presseberichten zufolge sollen die persönlichen Daten von 300 Ungarn von Amnesty International an das Nachrichtenportal Direkt36 weitergegeben worden sein.

Péterfalvi sagte, dass in „mehreren Fällen“, die in der Presse erwähnt wurden, „Pegasus tatsächlich benutzt wurde“. Die Behörde untersuchte etwa 100 vom Justizministerium ausgestellte Genehmigungen und stellte fest, dass „diese rechtmäßig und gerechtfertigt waren“, so Péterfalvi. Die Untersuchung habe ergeben, dass die Geheimdienste Pegasus „ausschließlich zur Verhinderung und Aufdeckung krimineller und terroristischer Aktivitäten sowie für Aktivitäten, die in den einschlägigen ungarischen Gesetzen vorgesehen sind“, eingesetzt hätten, so Péterfalvi. Trotz der Behauptungen in der Presse habe die NAIH „keine Informationen erhalten, die belegen“, dass das israelische Verteidigungsministerium Ungarn den Einsatz von Pegasus verboten habe, sagte Péterfalvi. Die Ergebnisse der Behörde wurden auf der NAIH-Webseite veröffentlicht, allerdings erklärte die Behörde, dass viele Details der Untersuchung bis 2050 geheim seien.