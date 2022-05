Stress im Urlaub vermeiden: diese Tipps helfen

Wenn du darüber nachdenkst, warum wir Deutsche Urlaub machen, geht es normalerweise um das Bedürfnis, einen Schritt zurück von der Arbeit und dem Alltag zu machen und damit einem Burnout vorzubeugen. Es gibt jedoch einige Aspekte, die das Entspannen im Urlaub erschweren können.

Und auch Selbstständige müssen sich im Urlaub oft Sorgen um ihre Arbeit machen. Alles in allem kann es ziemlich schwierig sein, sich komplett von der Arbeit abzukapseln, so dass du deinen Urlaub nicht in vollen Zügen genießen kannst.

Wenn dir das bekannt vorkommt, findest du hier ein paar Tipps, wie du dich im Urlaub richtig entspannen kannst.

Bereite dich gut auf deinen Urlaub vor

Damit du im Urlaub keinen unnötigen Stress hast, solltest du sicherstellen, dass du dich um alles gekümmert hast, bevor du abreist. Dazu gehört vor allem eine gute Urlaubsplanung: dass du einen Reiseplan schreibst, eine Reiseversicherung abschließt, deinen Reisepass und deine Bankkarten kopierst, falls sie gestohlen werden, usw.

Nichts ist stressiger, als am Zielort anzukommen und festzustellen, dass du etwas Wichtiges vergessen hast. Deshalb hilft es uns Menschen, den Stress zu reduzieren, wenn wir gut packen und alles dabei haben, was wir für eine erfolgreiche Reise brauchen.

Wenn du selbstständig bist, sorge dafür, dass dein Geschäft während deiner Abwesenheit erledigt wird. Lass deine Kunden wissen, dass du nicht verfügbar bist und wann du zurückkommst. Vergiss nicht die wichtige Abwesenheitsnachricht! Ohne diese Verpflichtungen in der Arbeitswelt hast du im Urlaub schon wieder einen Stressfaktor weniger auf deinem Stress-Konto.

Wähle dein Hotel sorgfältig aus

Wenn du in den Urlaub fährst, um dich zu entspannen, musst du sicherstellen, dass dein Hotel oder deine Ferienanlange die richtige Atmosphäre bietet, um dies zu ermöglichen. Es ist eine gute Idee, vor der Buchung auf Bewertungsportalen nachzuschauen, um sicherzugehen, dass es keine laufenden Bauarbeiten gibt und dass die Zimmer vor allem nachts einen ruhigen Komfort bieten. Wenn du diese Faktoren berücksichtigst, wird auch sicher deine Vorfreude auf den ersten Urlaubstag steigen.

Dein Zimmer sollte außerdem sauber und komfortabel sein, damit du gut schlafen kannst und dich beim Aufwachen entspannt fühlst. Probleme mit den Hotelzimmern sind im Urlaub oft Auslöser für großen Stress und Enttäuschung, deshalb solltest du dein Hotel sorgfältig auswählen, um diese Stressfaktoren zu vermeiden.

Vermeide Stress am Flughafen

Wenn du zu deinem Ziel fliegst, wirst du am Flughafen höchstwahrscheinlich auf Stress stoßen. Egal, ob es sich um lange Warteschlangen oder darum handelt, alles in die gefürchtete Plastiktüte zu packen – der Beginn des Urlaubs kann sich erstmal wie das genaue Gegenteil von Entspannung anfühlen.

Doch eine gute Planung kann dem entgegensteuern. Um Stress am Flughafen zu vermeiden, solltest du dein Gepäck rechtzeitig planen und vorbereiten, damit du genügend Zeit für die Ankunft hast. Wenn du aus einer größeren Stadt kommst, solltest du den Zug nehmen, um dem Verkehr zu entgehen. All diese kleinen Tricks und Details können helfen, stressige Situationen zu vermeiden.

Für ein noch entspannteres Erlebnis am Flughafen kannst du auch eine der Lounges vor Ort gegen eine geringe Gebühr ausprobieren, falls dies an dem Flughafen möglich ist. Einige bieten kostenloses Essen in einer ruhigen, luxuriösen Umgebung, während andere Lounges Duschen und sogar Spa-Behandlungen anbieten, damit du bei deiner Ankunft am Zielort gut aussiehst und dich wohl fühlst.

Übrigens: kennst du die gesundheitlichen Folgen von zu viel Stress wie in diesem Artikel beschrieben? Falls ja, ist das sicher eine extra Portion Motivation für dich, die Tipps in diesem Artikel umzusetzen, um deinen Urlaub so stressfrei wie möglich zu gestalten.

Schmeiß deine Geräte weg

Es ist zwar nicht verkehrt, ab und zu einen Blick in die sozialen Medien zu werfen oder sogar ein paar Fotos von deinen Reisen hochzuladen, aber du solltest darauf achten, dass du im Urlaub nicht zu viel Zeit mit all deinen Geräten verbringst. Vor allem soziale Medien können süchtig machen, und wenn du dich damit beschäftigst, was andere tun, kannst du deine Umgebung nicht richtig genießen und dich nicht entspannen. Wäre schade, wenn dadurch der Erholungseffekt darunter leiden würde. Wenn du zurückkommst, hast du immer noch genug Zeit, um Fotos hochzuladen!

Außerdem ist es nur allzu verlockend, E-Mails zu beantworten und sich mit deren Inhalte zu beschäftigen, sobald du siehst, dass du welche hast. Also verschwende am besten keine Zeit mit Gedanken an deinen Arbeitsplatz, denn meistens lohnt sich das nicht. Jetzt ist Zeit für dich und evtl. deine Familie.

Buche eine Wellness-Behandlung

Was gibt es Schöneres, als sich im Urlaub bei einer Spa-Behandlung zu entspannen? Viele Hotels und Anlagen verfügen über Spas, oder der Rezeptionist kann dir eine erstklassige Einrichtung vor Ort empfehlen.

Du könntest eine schwedische Massage ausprobieren, um Muskelverhärtungen und Verspannungen in deinem oberen Rücken und deinen Schultern zu lösen. Wenn du zu viel Stress und Spannungskopfschmerzen neigst, kannst du auch eine indische Kopfmassage ausprobieren. Schau einfach, was es vor Ort gibt und was dir helfen könnte, deine Anspannung zu lösen.

Je nachdem, wohin du reist, bietet die lokale Kultur einzigartige Spa-Behandlungen an, es lohnt sich also auf jeden Fall, sich darüber zu informieren. Bei einem Aufenthalt in einem Spa geht es darum, ein Gefühl der Ruhe und Ausgeglichenheit wiederherzustellen, damit du deinen Stress abbauen und dich unglaublich entspannt fühlen kannst.

Erkunde die lokale Umgebung

Es tut uns gut, draußen zu sein. Egal, welche Art von Urlaub du machst, du solltest versuchen, deine Umgebung zu erkunden.

Egal, ob du einen langen Strandspaziergang machst, den Wald erkundest oder die nahe gelegenen Gärten genießt – je mehr Zeit du in der Natur verbringst, desto entspannter wirst du dich fühlen. Das gilt vor allem im Urlaub, wo die Touristengebiete sehr überfüllt sein können, was zuweilen auch stressig werden kann. Du solltest dir Zeit nehmen, um die natürliche Landschaft deines Reiseziels zu erkunden, denn auch das wird dir helfen, dich ruhig zu fühlen.

Mach deine Reiseroute nicht zu kompliziert

Vielleicht möchtest du im Urlaub viel unternehmen, aber du solltest dir auch ein wenig Zeit für dich nehmen. Ganz gleich, ob du ein Buch am Pool liest oder dich einfach nur hinlegst: Achte darauf, dass dein Urlaubsprogramm nicht so hektisch ist, so dass du keine Zeit hast, dich zu entspannen. Schließlich sollst du dich am Ende von deinem Traumurlaub frisch und erholt fühlen, was du nicht kannst, wenn du die ganze Zeit einen hektischen Zeitplan einhältst.

Wenn du in den Ferien viele Sehenswürdigkeiten besichtigen möchtest, kann ein örtlicher Reiseführer dir den Druck nehmen. Er zeigt dir die besten Sehenswürdigkeiten und kennt die besten lokalen Routen, damit du dich richtig entspannen kannst.