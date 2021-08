Für jeden Strand die passende Kleidung: der Dresscode für den Sommer

Endlich wieder Sonne, Meer und Traumstrände! Jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres, es erwarten Dich lange Strandspaziergänge, Sprünge in das erfrischende Wasser des Meeres und traumhafte Sonnenuntergänge. Die schönsten Strände der Welt verlangen natürlich auch das passende Outfit – denn wie sonst macht man ein Foto, auf das alle Freude und Verwandten neidisch sind?

Wenn Du Dich für Deinen Strandurlaub mit den coolsten Klamotten eindecken willst kannst Du Dir mit einem Shein Rabattcode satte Ersparnisse sichern. Worauf wartest Du noch? Verliebe Dich in die schönsten und verstecktesten Sandstrände, die die kommende Saison zu bieten hat, buche Deinen Urlaub und genieße die Ruhe des Meeres.

1. San Vito Lo Capo – Italien

Wenn man an Traumurlaube denkt, dann muss natürlich Italien mit auf die Liste, denn hier überzeugen nicht nur das leckere Essen, sondern auch einige versteckte Strände mit unfassbar glasklarem Wasser und feinem Sand. Dieser Strand ist für alle Schnorchler das absolute Paradies, aber auch auf Fotos sieht er klasse aus, denn der Sand ist rosa, augrund von erhaltenten ,kleinen Korallensplittern.

Für den Weg zum Strand, ist ein bequemer Jumpsuit genau das richtige, den Du schnell abstreifen kannst um einen Sprung in das glasklare Wasser zu wagen. Hier solltest Du auf keinen Fall Deine Sonnenbrille und einen riesigen Sonnenhut aus Stroh vergessen, da es nur wenige Schattenplätze gibt.

2. Kaanapali Beach – Hawaii

Natürlich dürfen die Traumstrände des beliebten Urlaubslandes auf keinen Fall fehlen. Da Du hier auf jeden Fall einen Ausflug mit dem Surfbrett wagen solltest, solltest Du auf jeden Fall einen Bikini anziehen, der gut sitzt oder auf einen Badeanzug mit sexy Cut-Outs setzen.

Falls Du einfach nur die Landschaft genießen möchtest und schicke Fotos machen möchtest, sollte eine Muschelkette auf keinen Fall fehlen. Hier kannst Du ganz entspannt Flip-Flops mit Glitzeroptik tragen, die zum absoluten Hingucker werden.

3. Cathedral Drove – Neuseeland

Wenn es dieses Jahr nach Neuseeland gehen soll, solltest Du diese Traumlandschaft auf keinen Fall verpassen, denn hier erwarten Dich nicht nur der türkisfarbene Pazifik, sondern auch noch Kalkfelsen, die aus dem Wasser ragen und somit diesen Strand zu etwas ganz besonderem machen.

Dieser Strand ist der perfekte Ort für ein romantisches Date zu zweit, weshalb Du Dich so richtig in Schale werfen solltest – hier sind flache Sandalen und ein kurzes, buntes Sommerkleid, das absolute Must Have.

4. Cala de Moro – Marllorca

Der wohl schönste Strand der beliebten Insel empfängt Dich mit Natur pur. Hier kannst Du Felswände hochklettern, Dich von einer der Klippen stürzen oder einfach den sehr feinen Sand unter Deinen Füßen genießen. An diesem abgelegenen Strand kannst Du außerdem einige unbeschwerte Stunden mit Deinem Lieblingsroman verbringen, da nur wenige den Abstieg an diese Traumlocation wagen.

Da der Abstieg zu diesem Strand besonders steil ist, solltest Du hier auf Flip Flops verzichten und Dich lieber auf ein Paar Sneakers verlassen. Auch auf ein Sommerkleid solltest Du besser verzichten, entscheide Dich anstelle dessen lieber für ein Paar Jeans-Hot-Pants und ein sportliches Leinen-T-Shirt.

5. Kellenhusen – Deutschland

Und jetzt noch unser absoluter Geheimtipp für alle, die dieses Jahr in Deutschland bleiben möchte – ein traumhafter Ostseestrand mit wunderschönen Strandkörben. Jeder der schon mal an der Nordsee war, weiß wie frisch es abends werden kann.

Hier kannst Du Dich natürlich in einen der niedlichen Strandkörbe kuscheln, solltest Dir aber zur Sicherheit trotzdem noch einen Cardigan mitnehmen – hier kannst Du auf Strickmuster und grelle Farbe setzen.

Na, hast Du Lust auf Urlaub und Meer bekommen? Das verstehen wir, Forscher haben herausgefunden, warum wir so gerne in die Weiten der Ozeane blicken. Das Meer stellt natürlich nicht nur einen positiven Ausgleich zum stressigen Alltag dar, sondern auch einen Ort des Nachdenkens.

Und genau deshalb empfehlen Psychologen, die unbeschwerten Augenblicke in Form eines Fotos festzuhalten – jetzt, wo Du die Traumstrände und die Fashion-Must-Haves dieses Sommer kennst, steht Dir nichts mehr im Weg! Schaffe Erinnerungen und schicke Urlaubsfotos, die alle staunen lassen!