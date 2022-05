Ungarn verzeichnet 61 Corona-Todesfälle und 3080 Neuinfektionen in der letzten Woche

In der vergangenen Woche starben in Ungarn 61 Menschen mit Covid-19-Symptomen, während 3.080 neue Infektionen registriert wurden, so koronavirus.gov.hu in einer wöchentlichen Veröffentlichung von Daten am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Insgesamt wurden 6.409.451 Menschen geimpft, wobei 6.195.684 eine zweite, 3.875.291 eine dritte und 298.288 eine vierte Impfung erhalten haben. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 29.539, während die Krankenhäuser 483 Covid-19-Patienten betreuen, von denen 18 an Beatmungsgeräten angeschlossen sind. Seit Beginn der Coronavirus-Epidemie wurden 1.917.777 Personen offiziell als infiziert bestätigt, während die Zahl der Todesfälle auf 46.507 gestiegen ist. 1.841.731 Menschen haben sich erholt.