Kapital- und Liquiditätsreserven machen das Bankensystem krisenresistent

Das ungarische Bankensystem befand sich in einem „vorbereiteten Zustand“, als es aufgrund des Krieges in der Ukraine mit einem starken Anstieg der Risiken konfrontiert wurde. Die Kapital- und Liquiditätsreserven des Sektors stellen sicher, dass die Kreditgeber auch bei einem längeren Konflikt widerstandsfähig sein werden, so die Ungarische Nationalbank (NBH) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Der Bankensektor verfügt über beträchtliche Liquiditätsreserven, die einen starken Schutz inmitten erhöhter Risiken bieten. Unserem Stresstest zufolge würde der Sektor die aufsichtsrechtlichen Liquiditäts- und Kapitalanforderungen selbst im Falle eines schweren Stressszenarios erfüllen“, so die Zentralbank in ihrem neuen Bericht zur Finanzstabilität.

Auf einer Pressekonferenz, auf der der Bericht vorgestellt wurde, sagte der Leiter der Abteilung, Bálint Dancsik, dass der Bestand an Krediten der Geschäftsbanken an Unternehmen, die am stärksten von den höheren Energie- und Rohstoffpreisen betroffen sind, rund 2.000 Milliarden Forint (5,2 Mrd. EUR) beträgt, was etwa einem Fünftel des gesamten Kreditbestands an Unternehmen entspricht. Innerhalb dieses Kreditvolumens belaufen sich die Kredite an die am stärksten gefährdeten Unternehmen in der chemischen Industrie und in Branchen, die auf metallische Rohstoffe angewiesen sind, auf 620 Mrd. Forint bzw. rund 6 % des Kreditvolumens, fügte er hinzu. Dancsik sagte, dass das Auslaufen des pauschalen Rückzahlungsmoratoriums vom 1. November nicht zu einer „signifikanten“ Verschlechterung der Portfolioqualität geführt habe, und wies darauf hin, dass die Quote der notleidenden Kredite für den Unternehmenskreditbestand bis Februar von etwa 3,5 % auf 4,2 % gestiegen sei.