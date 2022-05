Bemerkung der Ukraine zur Ölpipeline „inakzeptabel“

Die jüngsten Äußerungen eines Beraters des ukrainischen Energieministers über die Druschba-Ölpipeline seien „schockierend und inakzeptabel“, sagte ein Beamter des Außenministeriums – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tamás Menczer, der für Außenbeziehungen zuständige Staatssekretär, erklärte auf Facebook, er habe Gespräche mit dem ukrainischen Botschafter in Budapest geführt und festgestellt, dass Ungarn allen Menschen in Not helfe und die Bemerkung des Beraters, dass der Pipeline „etwas“ passieren könnte, „inakzeptabel“ sei. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Ungarn die größte humanitäre Aktion in seiner Geschichte durchgeführt. Rund 720.000 Flüchtlinge sind bisher angekommen, und allen wurde Nahrung und Unterkunft angeboten, der Staat half Kindern, eine Ausbildung zu erhalten und Eltern, Arbeit zu finden, so Menczer. Die Gesamtmenge der bisher in die Ukraine gesandten Hilfsgüter beläuft sich auf fast 2.000 Tonnen, fügte er hinzu.

Auf einer Geberkonferenz in Warschau präsentierte Außenminister Péter Szijjártó einen Fünf-Punkte-Hilfsvorschlag, wonach Ungarn bereit ist, Krankenhäuser und Schulen in der Ukraine wieder aufzubauen und Mobilheime zu liefern, sagte er. Es wurden Stipendien für ukrainische Studenten angeboten, und Ungarn ist bereit, verletzte ukrainische Soldaten medizinisch zu versorgen und 130 ukrainischen Kindern eine besondere Behandlung zukommen zu lassen, fügte er hinzu.