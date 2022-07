Migrationsdruck wird neuen Höchststand erreichen

Die durch den Krieg in der Ukraine verursachte Nahrungsmittelknappheit und die wachsende Bedrohung durch den Terrorismus werden Europa voraussichtlich unter einen größeren Migrationsdruck setzen als je zuvor, so der ungarische Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Rede in Madrid nach dem NATO-Gipfel sagte Péter Szijjártó, die letzte Sitzung des Treffens habe sich mit den Sicherheitsherausforderungen im Süden Europas befasst. Der Minister sagte, die Terrorgruppe Islamischer Staat habe kürzlich ihre Anhänger aufgefordert, die Konzentration auf die Ukraine auszunutzen und Anschläge in Europa zu verüben. Er verwies auf die jüngsten terroristischen Anschläge in Nordafrika und im Fernen Osten. Diese Situation wird durch die sich abzeichnende weltweite Nahrungsmittelknappheit infolge des Krieges in der Ukraine noch verschärft, die zu einem Rückgang der Nahrungsmittelversorgung in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas führen könnte, die bereits an der Grenze zur Instabilität stehen, sagte er.

Diese kritische Nahrungsmittelknappheit werde zu einem Anstieg des Extremismus und der Bedrohung durch den Terrorismus führen, die die Hauptursachen für die Migration seien, was einen „brutalen Anstieg“ des Migrationsdrucks zur Folge habe, fügte er hinzu. Szijjártó wies darauf hin, dass die ungarischen Behörden in diesem Jahr bereits über 100.000 illegale Migranten an der Südgrenze des Landes aufgegriffen haben. Gleichzeitig erlebe Ungarn einen Zustrom von Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine aus dem Osten des Landes fliehen, und die alle ins Land gelassen werden.