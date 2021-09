Szijjártó: Migrationsdruck auf EU wächst

Europa stehe unter Migrationsdruck aus verschiedenen Richtungen, der in den kommenden Monaten aufgrund der „unverantwortlichen“ Migrationspolitik der Europäischen Union noch zunehmen werde, sagte der ungarische Außenminister in Finnland – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Neben dem Migrationsdruck aus dem Süden und Südosten des Kontinents habe Europa nun auch mit einem Migrantenstrom aus dem Osten zu kämpfen, zitierte das Außenministerium Péter Szijjártó auf einem Forum der Visegrad-, Nord- und baltischen Staaten in Hämeenlinna, im Süden Finnlands. Litauen und Polen fühlten sich durch den Migrantenstrom aus Richtung Weißrussland bedroht, sagte Szijjártó laut der Erklärung des Ministeriums und fügte hinzu, dass dies auch direkte Auswirkungen auf Nordeuropa habe. Der Migrationsdruck auf diese Teile der EU werde in den kommenden Monaten wahrscheinlich zunehmen, sagte er und wies darauf hin, dass etwa vier Millionen Afghanen bereits aus ihrem Land geflohen seien und „bestimmte Leute in Westeuropa sie ermutigen, sich auf den Weg zum Kontinent zu machen“.

Szijjártó sagte, Nordeuropa stehe heute vor der gleichen Herausforderung, mit der Mitteleuropa seit 2015 konfrontiert sei, und fügte hinzu, dass dies die Einstellung dieser Länder zur Migrationsfrage verändere und Grenzzäune wie derjenige, den Ungarn 2015 gebaut habe, in der EU keine Seltenheit mehr seien.