Den Sommer auf der Terrasse genießen

Mit nur wenigen Tricks wird Ihr Garten zu einer wunderschönen und gemütlichen Verlängerung Ihres Wohnzimmers und lädt zu entspannten Abenden mit der Familie oder Freunden ein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Garten in ein sommerliches Wohlfühlparadies verwandeln.

Feiern Sie den Sommer! Während der sommerlichen Temperaturen ist es an der Zeit, die Seele baumeln zu lassen und Ihre Terrasse in einen gemütlichen Loungebereich zum Wohlfühlen zu verwandeln. Ein Ort, an dem man sich entspannen oder einfach mit Freunden oder mit der Familie auf bequemen Gartenmöbeln zusammensitzen und zum Beispiel leckere Gerichte vom Grill genießen kann. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind endlos. Egal ob Ihre Terrasse groß ist oder nur wenig Platz bietet – Ihrer Kreativität werden keine Grenzen gesetzt. Oft fehlt einfach nur die richtige Inspiration, um mit der Umgestaltung zu beginnen. Lesen Sie weiter und legen Sie sofort los!

Die Indoor-Atmosphäre nach draußen bringen

Wenn Sie eine Terrasse im Garten haben, können Sie diesen zu einer schönen Erweiterung Ihres Wohnzimmers machen und auf diese Weise eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Garten schaffen. Gartenmöbel-Sets, modern oder klassisch, dürfen natürlich nicht fehlen. Dekorative Kissen, Decken für kühlere Sommerabende, Gartenlampen und Pflanzen wie Oleander, Rosen oder Funkien sorgen dafür, dass Sie sich in Ihrem Outdoor Bereich so geborgen fühlen, wie in Ihren eigenen vier Wänden. Entscheiden Sie sich für einen ähnlichen Stil wie der Ihrer Garnitur im Wohnzimmer.

Farbenfroher Sommer

Eine Terrasse ist nicht komplett ohne farbenfrohe Nuancen, die einem das Gefühl geben, sich in einem exotischen Land zu befinden. Damit die Farbkombinationen nicht zu überladen wirken, sollten Sie sich im Vorhinein eine Farbpalette für die Gestaltung zusammenstellen. Wünschen Sie sich zum Beispiel das ultimative Ibiza-Feeling? Kombinieren Sie dann Rattan- oder Bambusmöbel mit mediterranen Prints und Accessoires.

Auch die Tischdekoration kann das gesamte Ambiente im Handumdrehen völlig verändern. Mit südländischem Geschirr zaubern Sie auch auf Ihrem Gartentisch eine echte Urlaubsstimmung. Wenn Sie kein Fan von vielen Farben sind, schaffen Sie mit Nude- und Erdtönen eine zeitlose Basis.

Skandinavischer Touch

Wer es minimalistisch mag, für den ist der skandinavische Stil perfekt: einfach, aufgeräumt und vor allem viel Weiß. Die Skandinavier sind echte Experten, wenn es auf die Kombination von Design und Einfachheit ankommt. Mit Details aus Holz und vielen weißen Farbtupfern schaffen Sie einen Loungebereich mit einem gemütlichen und beruhigenden Flair.

Unser Tipp: Gestalten Sie Ihre Terrasse noch wohnlicher, indem Sie einen Outdoor-Teppich auslegen und schöne Deko wie Beleuchtung, Kerzen und Vasen hinzufügen. Auch ungewöhnlichere Dekoration wie etwa Spiegel oder Kunstobjekte verwandeln Ihre Terrasse in eine echte Oase der Entspannung.