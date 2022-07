Neuer Hitzerekord in Ungarn

Der 23. Juli war nach Angaben des Nationalen Meteorologischen Dienstes (OMSZ) der heißeste Tag in Ungarn seit Beginn der Aufzeichnungen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Quecksilber erreichte am Samstag sowohl in Kiskunfélegyháza als auch in Hódmezővásárhely in Südungarn 41,5 °C, teilte der OMSZ auf Facebook mit. Die höchste Temperatur, die jemals am 23. Juli in Ungarn gemessen wurde, lag vor dem heutigen Tag bei 39 °C in Békéssámson im Süden und Felcsút im Norden. Der bisherige ungarische Hitzerekord von 41,9 °C wurde am 20. Juli 2007 in Kiskunhalas im Süden des Landes gemessen.

Die ursprünglich für Mittwoch bis Samstag um Mitternacht geltende Hitzewarnung der Landesamtsärztin wurde bis Dienstag um Mitternacht verlängert.