Produktion des ungarischen Agrarsektors stieg 2021 um 15 Prozent

Die Produktion des ungarischen Agrarsektors stieg im vergangenen Jahr um 15 % auf 3.378 Milliarden Forint (8,6 Mrd. EUR), wie aus Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Erzeugerpreise stiegen – bedingt durch teurere Ernten – um 17 %, während das Produktionsvolumen um 2 % zurückging. Der Agrarsektor machte im Jahr 2021 3,9 % des ungarischen BIP aus. Die landwirtschaftliche Produktion in Ungarn machte etwas mehr als 2 % der gesamten landwirtschaftlichen Produktion in der Europäischen Union aus. Das Land ist besonders stark in der Produktion von Mais, Sonnenblumenkernen und Geflügel.