Balaton-Urlaub: Top-Tipp für Urlauber

Der Balaton (Plattensee) zieht Jahr für Jahr viele Touristen und Ungarn selbst an. Zudem vermittelt der große See eine ganz besondere Freiheit. Doch der Urlaub am Balaton hat noch so viel mehr zu bieten als das wunderschöne Nordufer.

Kultur, Wein und alles andere als gewöhnlich

Mehr als 230 km Küste bieten sich Ungarn und Reisenden am Ufer des beliebten Ferien- und Urlaubsortes. Doch hier gibt es viel mehr zu sehen und zu erleben, als lediglich am schillernden Wasser zu liegen und die Sonne zu genießen. Denn ebenfalls ist die Region reich an Kultur, kulinarischen Leckerbissen sowie Wein. Insbesondere der Verkauf von Kaninchenfleisch zeigt, wie beliebt die Kaninchenprodukte geworden sind. Wo früher also vornehmlich im Sommer Touristen ihre Füße ins Wasser hielten, finden sich heute über das gesamte Jahr verteilt beste Reisebedingungen.

Casino spielen

Während im Urlaub am Balaton verweilt wird, muss selbstverständlich nicht auf den abwechslungsreichen Spaß in einem der Casinos ohne Mindesteinzahlung wie in Deutschland verzichtet werden. Hier können Interessierte abseits des Urlauberdaseins wie gewohnt für kleine Beträge zwischen einem und fünf Euro bereits bunte Spiele genießen. Mit dem Ausblick auf einen Gewinn, der die Urlaubskasse zusätzlich füllt, macht das Ganze gleich noch mehr Spaß. Nach einem entspannten Besuch im Online-Casino ist dann auch wieder Energie verfügbar, um die mannigfaltigen Angebote in der Region erleben zu können.

Wellness und Kur in Hévíz

Vornehmlich der Gesundheitstourismus ist in den vergangenen Jahren immer stärker geworden. Ein Grund hierfür sind die vielfältigen Heilwässer. Denn im gesamten Ungarn gibt es unheimlich viel von dem Thermalwasser. Es schlummert tief in der Erde, von wo aus es sich angereichert mit vielfältigen Mineralien den Weg an die Oberfläche bahnt. Heute gibt es mehr als 180 Thermalbäder in der Region.

Zudem bieten immer mehr Kurorte und Wellnesshotels ihre Dienste an. Wer an den nördlichen Rand des Balatons reist, der findet hier den Hévíz Thermalsee. Millionen Besucher besuchen das Kurbad jedes Jahr. Der Großteil von ihnen kommt bereits seit geraumer Zeit hierher, um das im Sommer mit 33 Grad bis 38 Grad warme Heilwasser zu genießen. Doch selbst im Winter ist ein Besuch zu empfehlen. Hier dürfen sich Besucher über Wassertemperaturen von 23 Grad bis 25 Grad freuen.

Das Wasser an dem bio-aktiven See existiert bereits seit 227 Jahren und hat schon viele Menschen begrüßt. Im Umfeld gibt es diverse Hotels und Unterkünfte, die sich für ein paar Tage oder gleich einige Wochen als Bleibe anbieten. Denn neben dem berühmten Seebad ist hier viel zu entdecken. Etwa kann auf dem Hévízer Bauernmarkt nach Belieben gebummelt werden. Neben der aktiven Erholung gibt es hier mehr als ein paar Souvenirs. Denn vor allem die kulinarischen Besonderheiten der Region finden viel Anklang.

Einige Kilometer von Hévíz entfernt liegt zudem Schloss Festetics. Es gehört zu den wohl beeindruckendsten Bauten dieser Art in Ungarn. Für das maximale Lebensgefühl der Region wird dieses praktisch via Fahrrad oder E-Bike erreicht. Dabei lässt sich nicht nur aktiv etwas zur körperlichen Ertüchtigung im Urlaub beitragen, sondern gleichzeitig die Umgebung erkunden. Rund 10 Kilometer Strecke liegen zwischen Hévíz und Schloss Festetics. Perfekt für also für eine Spritztour auf dem Drahtesel.