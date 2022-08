Verkauf von Kaninchenfleisch in Ungarn nimmt zu

Der Absatz von Kaninchenfleisch in großen Supermarktketten in Ungarn ist stark gestiegen, seit das Landwirtschaftsministerium 2017 seine erste Kampagne zur Förderung des Verzehrs dieses Lebensmittels gestartet hat, sagte der Leiter des Rates für Kaninchenprodukte am Donnerstag auf der internationalen Landwirtschaftsmesse Farmer Expo in Debrecen (Ostungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Róbert Juráskó sagte, dass der Verkauf von Kaninchenfleisch in großen Supermarktketten von 250 Tonnen im Jahr 2018 auf 700 Tonnen im vergangenen Jahr gestiegen ist. Dieses Jahr liege der Absatz bereits bei 800 Tonnen, fügte er hinzu. Kaninchenfleisch, das einen Proteingehalt von über 17 % hat und keine Allergene enthält, so dass es sogar für Babynahrung geeignet ist, passe „perfekt“ in die moderne Ernährung, sagte er.