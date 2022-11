Das Kistücsök in Balatonszemes feiert seinen 30. Geburtstag

Im November feiert das Kistücsök Food & Room in Balatonzemes seinen 30. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums bereitet das Restaurantteam eine Reihe von gastronomischen Veranstaltungen vor. Im November dieses Jahres ist es genau drei Jahrzehnte her, dass Balázs Csapody, ein unternehmungslustiger junger Mann, das Restaurant im Zentrum von Balatonszemes übernommen hat, teilte das Restaurant in einer Erklärung mit – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

„Mein Wunsch war es, zusammen mit meiner Familie ein Restaurant zu gründen, das das ganze Jahr über Gäste empfängt. Von Anfang an wurde die Küche von László Jahni geleitet, mit dem wir die gleiche Liebe zum Geschmack teilen. Dann begannen meine Frau, mein Sohn und ein kosmopolitischer Freund und ich kulinarische Studienreisen zu unternehmen, vor allem nach Italien, was uns half, das Konzept des Restaurants zu verfeinern. Ich verliebte mich mehr und mehr in das Essen der Regionen, die ich besuchte, in die saisonalen Zutaten. So haben wir begonnen, die Aromen des Plattensees und von Somogy mit unseren traditionellen Familiengerichten zu erforschen und zu präsentieren. Und die Essenz vom Kistücsök ist die gemütliche, familiäre Atmosphäre, die durch die Gastfreundschaft von ‚Hugi‘ und jetzt durch die Arbeit unserer Kinder ergänzt wird“, sagt der Gastronom.

Einer der wichtigsten Schritte in der jüngeren Geschichte des Kistücsök war die Eröffnung der Vier-Sterne-Unterkunft und vom „Chefzimmer“, in dem neben dem historischen Restaurant monatlich ein Degustationsmenü angeboten wird.

Das 30 Jahre alte Restaurant bereitet sich zusammen mit dem Verband der stilistischen Landrestaurants, einer Gruppe von Qualitätsrestaurants auf dem Lande, darauf vor, diesen Anlass mit einer Reihe von gastronomischen Veranstaltungen zwischen dem 18. und 20. November 2022 zu feiern, bei denen die gastronomischen und weinbaulichen Regionen des Landes vorgestellt werden.