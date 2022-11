5 einfache Tipps, um Mitarbeiter zu motivieren

Eine der wichtigsten Aufgaben von Personalern und Führungskräften ist es, zu wissen, wie man seine Mitarbeiter effektiv motivieren kann. Das kann eine schwierige Aufgabe sein, denn jeder Angestellte ist einzigartig, und was den einen motiviert, funktioniert bei einem anderen vielleicht nicht. ES gibt jedoch einige allgemeine Tipps und Tricks, die dazu beitragen, dass Ihr Team motiviert und bereit ist, sich jeder neuen Herausforderung zu stellen.

Sparen Sie nicht an lobenden Worten

Eine kleine Geste mit großer Wirkung: Loben Sie Ihre Mitarbeiter, einzeln sowie im Team, für ihre getane Arbeit. Damit vermitteln Sie Ihren Angestellten, dass Sie alles richtig gemacht haben, Sie Ihre Arbeit schätzen und geben Ihnen einen Motivationsschub für die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen.

Halten Sie Ihre Mitarbeiter auf dem Laufenden

Informieren Sie Ihre Belegschaft regelmäßig über die Entwicklung des Unternehmens und machen deutlich, dass jeder Mitarbeitende zum gemeinsamen Betriebserfolg beiträgt. Dadurch geben Sie der Arbeit jedes Einzelnen einen tieferen Sinn, was wiederum deutlich macht, dass jeder Mitarbeiter wichtig ist, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen.

Zeigen Sie Ihre Wertschätzung

Mitarbeiter sind umso motivierter, je mehr sie sich „angenommen“ fühlen. Aus diesem Grund sollten Sie nicht nur ein Lob für gute Leistungen aussprechen, sondern auch kleine Beiträge hervorheben. Denn letztlich setzen sich große Erfolge aus vielen kleinen Schritten zusammen, die es wert sind, gewürdigt zu werden. Das beginnt bereits mit der Einstellung neuer Mitarbeiter. Bereiten Sie ein kleines Willkommensgeschenk vor. Lassen Sie beispielsweise Papiertaschen bedrucken, in denen ein paar kleine Aufmerksamkeiten die ersten Tage im neuen Job gut angehen lassen.

Holen Sie Rat und Meinung Ihrer Mitarbeiter ein

Arbeiten Ihre Mitarbeiter für Sie oder mit Ihnen? Ihr Personal ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ein Expertengremium, das in mancherlei Hinsicht sogar versierter sein dürfte als Sie selbst. Bitte Sie Ihre Mitarbeitenden daher um ihre Meinung, wenn Entscheidungsprozesse anstehen oder fragen Sie sie bei unklaren Angelegenheiten um Rat. Dies ist eine besonders wirkungsvolle Methode, um die Motivation Ihrer Mitarbeiter aufrechtzuerhalten.

Schaffen Sie eine gute Work-Life-Balance

Kennen Sie das Sprichwort „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“? Flexibilität heißt das Zauberwort in der modernen Arbeitswelt. Feste Arbeitszeiten und Anwesenheitspflicht sind Auslaufmodelle, die besonders für junge Arbeitnehmer kaum mehr Attraktivität besitzen. Jobs mit einem hohen Maß an Flexibilität sind gefragter denn je. Bieten Sie die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten, kann das die Motivation und die Produktivität verbessern. Außerdem ist nicht jeder Angestellte zwischen 9 und 17 Uhr am effektivsten. Mitarbeiter, die ihren Arbeitsalltag selbstständig koordinieren und organisieren, identifizieren sich mehr mit ihrer Arbeit und sind mit Freude dabei.