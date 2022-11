Statistisches Amt schließt Volkszählung in Ungarn ab

Wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Dienstag mitteilte, haben 4,6 Millionen Haushalte und 9,2 Millionen Einzelpersonen die letzte Volkszählung in Ungarn fristgerecht abgeschlossen, was 96 % der geschätzten Bevölkerung entspricht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Fragebögen wurden zwischen dem 1. und dem 19. Oktober 2022 elektronisch, persönlich und online ausgefüllt, so das KSH in einer Erklärung, was die letzte traditionelle Volkszählung in Ungarn war. Innerhalb von drei Wochen wurden 7 Millionen individuelle Fragebögen von 3,2 Millionen Haushalten online zurückgeschickt – eine im internationalen Vergleich außergewöhnlich kurze Zeitspanne, so das KSH. Zum ersten Mal in Ungarn wurde die Volkszählung vollständig elektronisch durchgeführt, während fehlende Daten aus staatlichen Datenbanken ergänzt wurden.

Die Daten für die nächste Volkszählung werden aus administrativen Quellen stammen, so das KSH. Vorläufige Daten werden im ersten Quartal 2023 veröffentlicht, während detaillierte Daten für den Herbst geplant sind. Entscheidungsträger, Forscher und Wirtschaftswissenschaftler werden die Daten nutzen, während Marktforscher und Statistiker ebenfalls Zugang zu den Ergebnissen haben werden, um Indikatoren wie das Pro-Kopf-BIP, das Einkommen oder den Verbrauch zu erstellen. Die Ergebnisse werden auch wichtige Informationen über den lokalen Versorgungs-, Dienstleistungs- und Infrastrukturbedarf liefern und den Unternehmen helfen, ihre Aktivitäten mit größerer Sicherheit zu planen.