Prokofjew-Marathon in Budapest

Im Kulturpalast MüPa Budapest dreht sich am 4. Februar 2023 von 10.30 bis 22 Uhr alles um den legendären Komponisten Sergei Sergejewitsch Prokofjew. Einen ganzen Tag lang erklingt unter Mitwirkung hervorragender internationaler Künstler seine Musik bei großen Orchesterkonzerten und bei intimen Kammermusikkonzerten. Sein Leben und Wirken ist Thema in Vorträgen sowie bei Filmvorführungen.





Der Komponist des Musikmärchens „Peter und der Wolf“, eines weltweit am meisten gespielten Werkes klassischer Musik, gehört zu den ganz Großen der Musikgeschichte. So verwundert es nicht, dass der seit 2008 einmal im Jahr in den Räumen des prächtigen Kulturpalastes stattfindende Prokofjew-Marathon zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer aus aller Welt nach Budapest lockt.

Als einstiges Wunderkind sowie Rebell, Erneuerer, Genie des 20. Jahrhunderts fasziniert der vielfältige Prokofjew bis heute die Menschen. Er schrieb mit fünf Jahren sein erstes Klavierstück und versuchte sich mit neun bereits am Genre Oper. Neben seiner musikalischen Begabung war er auch ein herausragender Schachspieler und besiegte sogar den späteren Weltmeister José Raúl Capablanca. Prokofjews einzigartigen Werke sind nicht nur in Konzertsälen und auf Bühnen zu hören, sondern auch in 164 Kino- und Fernsehfilmen.

Am Ende des Prokofjew-Marathons stellt Dirigent Iván Fischer beim Abschlusskonzert die Frage, ob jemand unter den Zuschauern alle Konzerte des Tages gehört hat. Und es gibt jedes Jahr begeisterte Konzertbesucher, die das bejahen können. Seien auch Sie dabei am Samstag, den 4. Februar! Ein erster Höhepunkt des Tages ist um 10.30 Uhr das Familienkonzert, bei dem die Budapesti Vonósok die Musik von „Peter und der Wolf” zur Aufführung bringen. Um 12.30 Uhr erklingt die 1944 komponierte 5. Symphonie, die Prokofjew selbst als „Hymne an den freien Menschen, an seine große Kraft, reine und edle Seele” bezeichnete. Um 15 Uhr erklingen Melodien aus „Romeo und Julia”, später spielen das Budafoki Dohnányi Orchester und der Geiger Kelemen Barnabás das 1. Violinkonzert.

Das Festival verwöhnt die Zuschauer darüber hinaus mit zahlreichen weiteren Leckerbissen. Das ausführliche Programm und die Ticketbestellungen finden Sie unter: https://mupa.hu/en/events/prokofiev-marathon-2023.

MüPa Budapest

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

E-Mail: info@mupa.hu

Telefon: 0036 1 555 3000