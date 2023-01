AGROmashEXPO zieht 44.000 Besucher an

Wie das Konferenzzentrum Hungexpo mitteilte, zog die Landwirtschaftsausstellung AGROmashEXPO zwischen dem 25. und 28. Januar rund 44.000 Besucher an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ausstellung konzentrierte sich auf den technologischen Fortschritt, der Lösungen für die Herausforderungen bietet, die sich aus dem Krieg in der Ukraine und dem Klimawandel ergeben, so Hungexpo. Landwirtschaftsminister István Nagy, der Schirmherr der Veranstaltung, hatte zuvor erklärt, dass die Regierung neue Formen der Unterstützung für den Einsatz von Präzisionsmaschinen plane, die seiner Meinung nach der Schlüssel zur modernen Landwirtschaft seien. Trotz der Herausforderungen habe sich die ungarische Landwirtschaft in den letzten Jahren deutlich verbessert, und es werde erwartet, dass sie in diesem Jahr wachsen werde, sagte Nagy.