Marketing-Tipps für Online-Buchhaltungsfirmen

Eine professionelle Website und eine Präsenz in den sozialen Medien sind für Wirtschaftsprüfungsunternehmen die effektivste Möglichkeit, ihre Dienstleistungen einem breiten Spektrum potenzieller Kunden zu präsentieren. Schließlich haben Sie die Werkzeuge zur Gewinnung neuer Kunden direkt zur Hand.

Wo soll man also anfangen? Es lohnt sich, im Voraus einen Marketingplan zu erstellen, der eine digitale Strategie beinhaltet. Statistiken zeigen, dass 85 % der Verbraucher online nach Informationen suchen, bevor sie einen Kauf tätigen. Bei Buchhaltungsdienstleistungen sind es sogar über 60%. In der digitalen Welt ist der erste Eindruck extrem wichtig. Das bedeutet, dass potenzielle Kunden ihre Entscheidung, mit einer Buchhaltungsfirma zusammenzuarbeiten, von deren Online-Präsentation abhängig machen. Der Inhaber sollte daher seine Bemühungen auf die Gestaltung eines attraktiven Online-Images konzentrieren.

Eine gut vorbereitete Website ermöglicht es Ihnen nicht nur, Ihr Angebot zu präsentieren, sondern sich auch von der Konkurrenz abzuheben. Eine vorbereitete digitale Marketingstrategie hilft dabei – sie sollte darauf abzielen, die Reichweite des Publikums durch die Optimierung von Inhalten, Kommunikation oder Interaktion mit dem Publikum zu erhöhen.

Um im Web „die nächste Stufe zu erreichen“, können Sie auf fertige Tools zurückgreifen. Nehmen Sie als Beispiel Web Builder CS – eine professionelle Plattform, die für die Gestaltung von Websites für Unternehmen in der Buchhaltungsbranche im weiteren Sinne entwickelt wurde. Vorgefertigte Vorlagen, Kundentools, Datenbanken – all das wird Ihnen helfen, ansprechende Inhalte und eine angenehme Benutzeroberfläche zu erstellen, egal, ob zu Ihren Kunden Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die besten Casino Seiten, oder Vereine oder Stiftungen gehören.

Im Folgenden finden Sie eine Handvoll Tipps, wie Sie Ihre Wirtschaftsprüfungsgesellschaft digital bewerben können, wie Sie die Akquise neuer Mandanten verbessern, wie Sie bestehende Mandanten an sich binden und wie Sie Ihr Dienstleistungsportfolio erweitern können, um noch mehr an der Zusammenarbeit mit ihnen zu verdienen.

Halten Sie Ihre Website auf dem neuesten Stand

Betrachten Sie die Website Ihres Unternehmens objektiv, um festzustellen, welche Aktualisierungen erforderlich sind. Nach Angaben von Adobe werden 38% der Besucher eine Website nicht nutzen, wenn sie deren Inhalt oder Layout unattraktiv finden. Das kann bedeuten, dass es zu viel oder zu wenig Inhalt gibt oder dass die Besucher nicht wissen, wie sie sich auf der Website zurechtfinden sollen. Im ersten Fall lohnt es sich zu überlegen, ob man den Besuchern wirklich alles über das Angebot mitteilen sollte. Vielleicht ist es besser, sich auf die Präsentation Ihrer wichtigsten Stärken zu konzentrieren? Wenn Sie erst einmal eine Beziehung zu einem Kunden aufgebaut haben, haben Sie die Möglichkeit, ihn über die anderen Dienstleistungen zu informieren, die Sie zusätzlich anbieten. Wenn Sie dagegen nur Rest- oder Basisinformationen angeben, werden potenzielle Kunden vergeblich auf Ihrer Website suchen und letztlich nichts finden. Am Ende werden sie die Website enttäuscht verlassen und die Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen.

Vorschlag: Verwenden Sie eine klare, leicht zu lesende Vorlage und konzentrieren Sie sich auf drei Hauptelemente:

Kontaktinformationen;

eine einfache Zusammenfassung dessen, was das Unternehmen tut;

klare Leitlinien, die dem Besucher sagen, was er als Nächstes tun kann (z. B. das Dienstleistungsangebot durchstöbern, Erfahrungsberichte von Kunden lesen, Fallstudien studieren, einen Termin vereinbaren usw.).

Optimierung ist der Schlüssel!

Bei der Gestaltung einer neuen Website ist es wichtig, Schlüsselwörter einzubauen, damit unsere Dienstleistungen leicht und schnell in Google gefunden werden können. Bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) geht es darum, die Anzahl der Besucher einer Website durch die Einbeziehung relevanter Inhalte zu maximieren. Eine erfolgreich durchgeführte Suchmaschinenoptimierung führt dazu, dass eine Website in der Ergebnisliste einer Suchmaschine weit oben erscheint. Natürlich ist es für den durchschnittlichen Brotesser nicht einfach, mit den SEO-Standards Schritt zu halten. Manche Unternehmen finden es einfacher, diese Aufgabe an Marketingexperten abzugeben. Denken Sie daran, diese Aufgabe an eine Agentur auszulagern, die sich mit Steuern und Buchhaltung auskennt und ein gutes Verständnis für Schlüsselwörter und branchenspezifische Trends hat. Ziel ist es, so weit oben wie möglich gelistet zu werden, damit diejenigen, die nach bestimmten Dienstleistungen suchen, in erster Linie diese Website finden und nicht eine andere.

Vorschlag: Unabhängig davon, ob Sie intern SEO betreiben oder nicht, werden die lokalen Suchergebnisse stark von anderen Links beeinflusst, die zu der projektierten Website führen. Zu diesem Zweck ist es ratsam, grundlegende Informationen auf Google My Business, Opineo und ähnlichen Seiten zu ergänzen. Denken Sie daran, dass Ihre Website über Google und darüber hinaus leicht zu finden sein sollte.

Einen Blog einrichten und pflegen

Ein spezialisierter Blog ist eine Möglichkeit, zusätzliche Popularität für Ihr Wirtschaftsprüfungsunternehmen aufzubauen. Damit können Sie eine kleine Plattform für den Wissensaustausch schaffen. Indem Sie sich auf Themen konzentrieren, die für Ihre Mandanten relevant sind, werden Sie Leser anziehen und sich bei ihnen einen guten Ruf erarbeiten. Es lohnt sich, Themen zu behandeln, die für die heutigen Unternehmer und Privatpersonen relevant sind. Darüber hinaus kann der oben erwähnte Blog regelmäßige Inhalte liefern, die die Aktivitäten in den sozialen Medien und im Newsletter unterstützen. Außerdem kann er dazu beitragen, die Position Ihrer Website in den Suchergebnissen zu verbessern, vor allem, wenn er auf derselben Domain wie die zugrunde liegende Website gehostet wird.

Vorschlag: Wenn Sie sich für einen Blog entscheiden, denken Sie daran, dass Konsistenz der Schlüssel ist. Legen Sie einen regelmäßigen Zeitplan für Ihre Beiträge fest und halten Sie ihn ein. Es braucht auch Zeit, um eine Reichweite aufzubauen.