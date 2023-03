Orbán trifft Macron in Paris

Ministerpräsident Viktor Orbán und der französische Präsident Emmanuel Macron trafen sich am späten Montag in Paris, um die bilateralen Beziehungen und die wichtigsten Aspekte der Zukunft Europas zu besprechen, sagte der Pressechef des Ministerpräsidenten am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, Ungarn wolle einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensgespräche in der Ukraine, sagte Bertalan Havasi. Ungarn habe sich seit Beginn des Krieges für den Frieden eingesetzt und werde dies auch weiterhin tun, so Orbán. Orbán führte auch ein Gespräch mit dem ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, bei dem es um die bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Frankreich sowie um internationale Themen wie den Krieg in der Ukraine und die europäische Politik ging.