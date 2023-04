Neue Parkplatzzone in Siófok

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss die Schaffung einer neuen Parkgebührenzone für die Sommersaison – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Statt wie bisher zwei gibt es nun in der Saison ab 15. Mai drei gebührenpflichtige Parkplatzzonen. Die neue Zone umfasst die Parkplätze im Hafen, am Porecs tér, in den Straßen Glatz Henrik utca, Kinizsi utca, Petőfi sétány und Szent István sétány. Hier werden in der Saison 600 Ft pro Stunde fällig. In der Gebührenzone I am Városház tér, auf den Parkplätzen entlang der Fő utca sind 480 Ft pro Stunde und in der Gebührenzone II wie bisher 360 Ft pro Stunde zu zahlen. In Siófok gibt es weiterhin von der Stadt betriebene, kostenlos nutzbare Parkplätze, z.B. an der Markthalle. Rabatte für die gebührenpflichtigen Parkplätze stehen den Einwohnern der Stadt zu. Diese müssen sich dafür auf der Websiteoder beim Kundendienst der Politessen am Fő tér 1 während der Öffnungszeiten für dieses Jahr wieder registrieren lassen.