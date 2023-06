Balaton Sound Travelpass kann wieder erworben werden

Für die Teilnehmer des Balaton Sound Festivals, das zwischen dem 28. Juni und dem 1. Juli stattfindet, bietet die MÁV-Volán Gruppe Ermäßigungen für Bahn- und Busreisen rund um den Balaton an – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Die im letzten Jahr eingeführte Balaton Sound TravelPass-Wochenkarte ist zwischen dem 26. und 30. Juni erhältlich und gilt sieben Tage lang in allen Zügen an beiden Ufern des Balatons sowie in den Volán-Bussen entlang des Balatons. Die Karte, die auch am Tag vor oder nach dem Festival genutzt werden kann, erleichtert nicht nur die Fahrt rund um den See, sondern ermöglicht auch ein bequemes Pendeln zwischen Unterkunft und Festivalgelände und gilt auch für die Kleinbahn in Balatonfenyves.

In den meisten Fällen ist eine Wochenkarte billiger als der Kauf eines separaten Tickets für jede Fahrt. Der Balaton Sound TravelPass ist zu einem ermäßigten Preis für Personen unter 26 Jahren erhältlich und kann auch online gekauft werden. Mit der MÁV-App beträgt der Preis der Wochenkarte für die zweite Klasse 2690 Forint für Personen unter 26 Jahren und 3590 Forint für Personen über 26 Jahren. Beim Kauf am Fahrkartenschalter und am Fahrkartenautomaten beträgt der Preis je nach Altersklasse 2990 Forint bzw. 3990 Forint.

Der für den Zug Ihrer Wahl vorgeschriebene Aufpreis muss für diese Produkte eingelöst werden. Fast alle Züge im Einsatzgebiet haben jedoch einen kostenlosen Wagen, in dem die restlichen Plätze reserviert werden können. In Zamárdi können Sie die Fahrkarten auch am mobilen Fahrkartenschalter kaufen, und die Assistenten sorgen für ein bequemeres und schnelleres Ein- und Aussteigen. Das Nutzungsgebiet des Balaton Sound TravelPasses ist auch auf dieser Karte zu sehen. Wer das Festival nur für einen kürzeren Zeitraum besucht, kann mit den Tageskarten Balaton24 und Balaton72 zu den gleichen Konditionen rund um den Balaton fahren.