Sommerprogramme beginnen im Hof der Burg Szigliget

Auch in diesem Jahr bietet die Burg Szigliget wieder spannende und abwechslungsreiche Programme, leckeres Essen, eine der schönsten Aussichten des Landes, die Balatonburg, und neue Erfahrungen – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Die gute Nachricht für Theaterliebhaber ist, dass auf der Freilichtbühne drei Theatergruppen den ganzen Sommer über Vorstellungen geben werden. Am 30. Juni und 2. Juli um 21.00 Uhr wird das zweiteilige Stück „Der Dachboden“ unter der Regie von György Böhm aufgeführt, das halb Märchen und halb Musical ist. Am 5. Juli, ebenfalls um 21.00 Uhr, können die Zuschauer einen Krimi sehen. Am 7. Juli besucht der Drache Süsü die Burg in Szigliget, und am 8. Juli kann das Publikum ein Kinderprogramm sehen. Am 9. Juli stehen wieder vier Frauen auf der Bühne, diesmal in der Komödie „Die alten Jungfrauen“. Und bis zum Ende des Sommers wird es noch viel mehr Theatervorstellungen geben, sagt

Natürlich steht auch die Musik im Mittelpunkt, mit einem Auftritt von János Bródy am 1. Juli. Auch die Várudvar-Galerie bietet den ganzen Sommer über eine breite Palette von Kunstveranstaltungen an, während die Gastronomie ein besonderes Angebot für die Besucher bereithält.