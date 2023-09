7 Tipps, wie Sie den 200% Casino Bonus am besten nutzen

200% sind ein beachtlicher Betrag, wenn es um Boni geht. Bei richtiger Anwendung kann es große Gewinne bringen. Aber wie die Praxis zeigt, wissen die meisten Leute, die das 200 Prozent Willkommensbonus Casino besucht haben, nicht, wie man es benutzt. Lassen Sie uns die Situation in Ordnung bringen: Nachfolgend finden Sie 7 nützliche Tipps von erfahrenen Experten der iGambling-Branche, wie Sie den 200% Casino-Bonus am besten nutzen können.

Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Sie müssen sich zunächst mit einem Online-Casino und seinen Boni vertraut machen, indem Sie die Regeln und Bedingungen für die Nutzung der Spielothek studieren. Der Abschnitt, der uns interessiert, befindet sich unten auf der Seite des Casinos. Meistens ist es nicht ins Deutsche übersetzt, Sie müssen es auf Englisch lesen. Oft werden die Bedingungen für die Nutzung des Bonusprogramms in einem separaten Absatz hervorgehoben. Dort finden Sie die Höhe des Einsatzes, die Art der Wetten und wie viel Zeit zum Wetten zur Verfügung steht. Wenn Sie nach dem Studium der Regeln noch Fragen haben, wenden Sie sich an den Support. Und versuchen Sie auf keinen Fall, das Casino zu täuschen – Ihr Konto könnte gesperrt werden!

Folgen Sie dem Wager

Der Einsatz (Wager) bestimmt die Mindestanzahl an Wetten, die erforderlich sind, um den Bonus freizuspielen. Er wird als Koeffizient angegeben, der mit dem Bonusbetrag multipliziert werden muss. Beispielsweise bedeutet der Einsatz x10, dass Sie Wetten in einer Höhe platzieren müssen, die den Bonus um das Zehnfache übersteigt. Experten empfehlen, Bonusangebote mit einem Einsatz von x40-50 nicht in Betracht zu ziehen. Als durchschnittliche Indikatoren gelten x30-35.

Wählen Sie angemessene Zeitlimits

Da der Betrag des Willkommensbonus von 200% recht hoch sein wird, wird es einige Zeit dauern, ihn umzusetzen. Gleichzeitig dürfen Sie den Einsatz nicht vergessen. Je mehr Zeit Ihnen die Casino-Verwaltung zum Wetten gibt, desto besser. Idealerweise können Sie den 200%-Bonus innerhalb von 15-30 Tagen nutzen. Im Durchschnitt beträgt die Wettlaufzeit 7 bis 14 Tage. In kürzerer Zeit werden Sie die Bonusbedingungen höchstwahrscheinlich nicht erfüllen können.

Spielen Sie Online-Slots

Wetten beim Einsatz eines 200%-Bonus werden in verschiedenen Glücksspielen unterschiedlich gezählt. Am profitabelsten ist es, Online-Slots zu spielen. In diesem Fall wird der Einsatz zu 100% berücksichtigt. Gleichzeitig werden in einem Live-Casino, bei Tisch- und Kartenspielen nur 5% des Einsatzbetrages angerechnet.

Spielen Sie nicht groß

Gemäß den Regeln ist die Höhe der maximalen Wette beim Einsatz von 200% Bonus begrenzt. In fast allen Casinos liegt dieser Betrag nicht über 5 Euro. Dies geschieht, damit unehrliche Spieler den Bonus für 1-2 Wetten nicht zurückgewinnen können. Darüber hinaus empfehlen Experten, nicht zu viel zu setzen, sondern sich an Durchschnittswerte zu halten. Dadurch bleiben Sie länger im Spiel, fühlen sich besser und gewinnen mehr.

Achten Sie auf einen hohen RTP

Manchmal sind Wetten auf Slots mit einer hohen Renditequote durch die Regeln für die Verwendung von Boni verboten. Wenn kein solcher Hinweis vorliegt, suchen Sie nach Titeln mit dem höchstmöglichen RTP. Ein guter Wert wäre hier 97-99%.

Wählen Sie Ihre Spiele sorgfältig aus

Oben haben wir uns Spiele angesehen, bei denen Wetten nicht vollständig berücksichtigt werden. Einige Casinos haben eine Liste von Spielen, bei denen Wetten beim Einsatz eines Bonus überhaupt nicht berücksichtigt werden. Dies können Online-Slots, Roulette oder andere Spiele sein. Noch mehr: Wenn Sie ein solches Spiel starten, kann es vorkommen, dass der Bonus ganz storniert wird. Seien Sie aufmerksam!

Wenn Sie diese einfachen Tipps befolgen, können Sie den Willkommensbonus von 200% gewinnbringend zurückgewinnen. Ohne gegen die Bedingungen zu verstoßen, erhalten Sie nicht nur ein tolles Spielerlebnis, sondern können sich Ihre Gewinne auch problemlos auszahlen lassen.