Ungarn ist diese Woche Gastgeber der Tagungen des NATO-Innovationsgremiums

Budapest ist vom 18. bis 22. September Gastgeber für die Sitzungen zweier NATO-Innovationsgremien im Rahmen einer NATO-Innovationswoche, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn sei Gründungsmitglied des NATO-Innovationsfonds (NIF) und des Verteidigungsinnovationsbeschleunigers für den Nordatlantik (DIANA), die Budapest als Tagungsort gewählt hätten, so das Ministerium unter Berufung auf den Ministerialbeauftragten für Verteidigungsinnovation, Imre Porkoláb, und zeige damit sein Engagement für die NATO. Porkoláb, der auch stellvertretender Vorsitzender von DIANA ist, sagte, das Verteidigungsministerium organisiere die NATO-Innovationswoche am Rande der DIANA- und NIF-Treffen zusammen mit dem Forschungsinstitut für Verteidigungsinnovation (VIKI), wobei Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernimmt. NIF und DIANA zielen beide darauf ab, fortschrittliche Technologien, die im zivilen Sektor entwickelt wurden, durch Partnerschaften mit kleinen und mittleren Unternehmen zu adaptieren, sagte der Kommissar. Im Rahmen der Innovationswoche wird Ungarn sein Innovations-Ökosystem den anderen Mitgliedsstaaten vorstellen, so das Ministerium.