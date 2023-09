Die Geldbörse für den Mann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet

Manch einer ist der Meinung, dass es für Männer nur eine Art von Geldaufbewahrungsmöglichkeit gibt und die ist schwarz und in der Größe eines Kartenspiels. Aber auch Männer setzen inzwischen gerne mehr modische Akzente. Im Folgenden wird ein Überblick über Geldbörsen für Männer und ihre unterschiedlichen Funktionen gegeben. Auch der Vergleich zur Damenhandtasche wird gezogen und auf gesundheitliche Aspekte hingewiesen.

Das Herren-Portemonnaie als dauerhafter Begleiter

Manche nennen es Geldbeutel, andere Geldbörse, Portemonnaie oder Brieftasche. Bezeichnet wird damit der Herrengeldbeutel. Den treuen Begleiter eines Mannes gibt es inzwischen in verschiedensten Ausführungen. Vor dem Kauf ist es jedoch ratsam, sich im Internet ein paar Tests und Empfehlungen anzusehen. Am Ende sind für die Auswahl die individuellen Nutzungswünsche vorrangig.

Ein Kriterium könnte beispielsweise sein, ob man am liebsten mit der Karte zahlt (ausreichend Fächer für Karten und wenn gewünscht auch RFID Schutz), oder ob er lieber Bargeld nutzt (ein ausreichendes Münzfach sowie ausreichend Platz für Scheine). In beiden Fällen sollten auch Fächer für die Krankenkassenkarte, den Führerschein und den Personalausweis vorhanden sein.

Der gewählte Geldbeutel sollte aus einem robusten Material wie beispielsweise Leder sein und auch der Reißverschluss oder Knopf sollte der täglichen Nutzung standhalten und komplett schließen. Weiterhin sollte die Geldbörse noch alltagstauglich verstaut werden können. Wer ein Geheimfach braucht, sollte dies bei der Suche mit berücksichtigen, genauso wie den Wunsch nach einer Gravur.

Was für Männer das Portemonnaie ist, ist für Frauen die Handtasche

Ja, Frauen und ihre Handtaschen sind eine Wissenschaft für sich! Wer sich schon öfter gefragt hat, was eine Frau da so alles täglich mit sich herumschleppt, der braucht länger zu wundern: neben dem Geldbeutel und Schlüssel finden sich zum Beispiel ein Schirm, Taschentücher, Abschminktücher, Utensilien zum Nachschminken, etwas zum Trinken, aber auch Andenken, wie beispielsweise Konzertkarten, in der Handtasche.

Aber Vorsicht mit Kommentaren zum Inhalt! Dünnes Eis! Hat die Frau nämlich Kinder, transportiert sie nicht ausschließlich ihr eigenes Leben in ihrer Tasche, sondern auch das ihrer Familie. Das hat vermutlich schon so manchen Familienausflug gerettet, wenn plötzlich im Moment des Kippens der Stimmung die Lieblingskekse hervorgezaubert werden konnten.

Das Portemonnaie in der Hosentasche und seine möglichen Folgen

Während Frauen besonders eine ihrer Schultern zur Taschenschulter gekürt haben, tritt bei Männern häufig ein anderes Phänomen auf: Das Portemonnaie wird in der Hosentasche getragen, was Schmerzen verursachen kann. Woher kommen diese Schmerzen?

Laut Experten wird die Gesäßhälfte mit der Geldbörse schlechter durchblutet, sobald man sich hinsetzt. Durch den Druck wird sie außerdem stärkeren Belastungen unterzogen. Dauerhaft lässt dies den sogenannten Piriformis-Muskel verspannen. Dieser Muskel befindet sich unter dem großen Gesäßmuskel. Ist er verspannt, drückt er auf den Ischiasnerv. Das kann zu einem starken Schmerz führen, der bis ins Bein ausstrahlen kann.

Fazit

Männergeldbörse ist nicht gleich Männergeldbörse. Beim Kauf (auch als Geschenk) gibt es einige Kriterien zu beachten, um lange Freunde an der getroffenen Wahl zu haben. Es wird zum Teil auch behauptet, dass der Männergeldbeutel die Frauenhandtasche im Kleinformat ist. Aber auch Frauenhandtasche ist nicht gleich Frauenhandtasche. Bevor also eine Frau zum Reduzieren ihres Tascheninhalts aufgefordert wird, sollte beachtet werden, dass sie darin oft nicht ausschließlich ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer Familie transportiert.

Für Männer und Frauen sollte weiterhin beachtet werden, welchen Einfluss ihre Tragegewohnheiten möglicherweise auf ihre Gesundheit haben und wie andersherum betrachtet mögliche bereits vorhandene Beschwerden eingeordnet werden könnten. Oft können schon kleine Veränderungen der Gewohnheiten ihre Wirkung zeigen.