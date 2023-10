Ungarn: Einzelhandelsumsatz im August um 7,0 Prozent im Jahresvergleich gesunken

Die Einzelhandelsumsätze in Ungarn fielen im August auf Jahresbasis um 7,0 % und damit den neunten Monat in Folge, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um Kalenderjahreseffekte sanken die Umsätze um 7,1 % im Jahresvergleich. Der bereinigte Umsatz mit Nahrungsmitteln sank um 4,0 %, der Umsatz mit Nicht-Nahrungsmitteln um 5,2 %, und der Umsatz mit Kraftstoffen ging um 18,1 % zurück. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Einzelhandelsumsätze um bereinigt 0,5 %. In absoluten Zahlen belief sich der Umsatz im August auf 1.594 Milliarden Forint. Davon entfielen 48 % auf den Verkauf von Lebensmitteln, 34 % auf den Verkauf von Nicht-Lebensmitteln und 18 % auf den Verkauf an Tankstellen. Im Zeitraum Januar bis August sank der Einzelhandelsumsatz im Vergleich zum Vorjahr unbereinigt um 9,5 % und bereinigt um 9,6 %. Der bereinigte Umsatz mit Lebensmitteln sank um 6,6 %, der Umsatz mit Nicht-Lebensmitteln um 7,3 % und der Umsatz mit Kraftstoffen um 21,3 %.