Wie Sie Ideen und Entwürfe mit einem Mockup visualisieren

Mockups gehören zu den wichtigsten Werkzeugen im Designprozess. Sie machen es möglich, Entwürfe und Ideen auf eine visuelle und greifbare Weise zu präsentieren. Durch die Verwendung können Designer ihr Konzept in einem realistischen Kontext darstellen und so beim Gegenüber ein besseres Verständnis für das fertige Produkt entwickeln.

Mit dem richtigen Mockup-Tool zum Erfolg



Sie benötigen keine teure Software auf dem Computer, sondern können ohne Schwierigkeiten das gewünschte Mockup online erstellen und ihre Pläne visualisieren. Hier haben Sie den Vorteil, dass Ihre Kosten reduziert bleiben und Sie keine komplexe Software lernen müssen. Online werden Sie durch den Prozess der Erstellung geleitet und haben hinterher sogar noch die Möglichkeit, das Resultat mit anderen zu teilen. So lassen Sie Freunde, Geschäftspartner und Familie an Ihrem Mockup teilhaben und können sich direkt Feedback einholen.

Effektiv und prägnant – was Ihr Mockup mitbringen muss



Mit dem Mockup möchten Sie anderen Personen Ihre Pläne mitteilen und sollten darauf achten, mit Effizienz zu arbeiten. Fokussieren Sie sich auf die wesentlichen Elemente des Designs und versuchen Sie, diese so realistisch wie möglich darzustellen. Nutzen Sie eine Liste und notieren Sie die Ziele Ihres Projekts. Der richtige Anbieter macht es Ihnen möglich, Ihre fertigen Mockups dann auch mit anderen zu teilen und sich so das wichtige Feedback zu sichern. Der Prozess bei einer Entwicklung ist immer kompliziert, denn Ihre Designideen müssen nicht dem entsprechen, was Ihre Zielgruppe tollfindet. Indem Sie Ihre Mockups leicht mit anderen teilen können, sorgen Sie für die Möglichkeit eines Fazits. Gefällt Ihr Plan den Kunden nicht, haben Sie die Möglichkeit sie zu verändern und das Design anzupassen.



Ein Mockup darf nicht nur designstark sein. Es kommt maßgeblich darauf an, dass es funktional und benutzerfreundlich gehalten ist. Indem Sie es mit anderen teilen haben Sie die Chance, Nutzerfeedback nach praktischer Erfahrung einzuholen. Das ist bedeutsamer als einfach nur ein Fazit für das Design zu erhalten. Letzteres ist eine Frage des Geschmacks, Funktionalität geht aber jeden etwas an.



Entwürfe präsentieren – so holen Sie sich das Fazit der anderen ein





Nachdem das Mockup erstellt und optimiert wurde, geht es an die Präsentation Ihres Entwurfs. Dabei ist es wichtig, dass Sie das Mockup in einem Kontext präsentieren, der die wichtigsten Elemente des Designs hervorhebt und den Betrachtern ermöglicht, das Produkt wirklich zu verstehen. Für eine effektive Präsentation halten Sie eine vollumfängliche Konzepterklärung bereit, mit der sie die Ziele Ihrer Pläne rüberbringen können. Achten Sie auch darauf, dass Ihr Mockup in Sachen Qualität dem entspricht, was Ihre Zielgruppe von Ihnen erwartet.

Fazit: Erfolgreiche Visualisierung bringt Sie voran



Mockups sind die ideale Möglichkeit, Ihre Designideen in einem realistischen Kontext darzustellen. Sie haben so die Chance, Ihrer Zielgruppe einen Einblick in Ihre Pläne zu geben und Feedback einzuholen, bevor Sie sich langfristig an die Umänderung Ihres Designs machen. Nutzen Sie Mockups auch, um mehrere Ideen vorzustellen und die Nutzer wählen zu lassen. Viele Unternehmen haben sich von der eigenen Planung bereits mitreißen lassen und am Ende war der wichtigste Bereich (der Endverbraucher) unzufrieden. Das vermeiden Sie, indem Sie Mockups nutzen, um eine Idee zu visualisieren und darzustellen.