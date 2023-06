Die besten Programme, um ein Logo zu erstellen

Das Logo ist das Hauptgesicht des Unternehmens. Es sollte gleichzeitig einfach, angenehm und unvergesslich sein. Und Sie benötigen Programme, um ein Logo zu erstellen. Es gibt viele verschiedene Programme, die uns helfen, ein Logo mit Ihren eigenen Händen zu machen. Ein gutes Logo sollte Aufmerksamkeit erregen und die Verfügbarkeit seines Zweckes und seines Organisationsprinzips zeigen.

Daher müssen Sie bei der Gestaltung eines Logos alle möglichen Faktoren berücksichtigen und die bequemste und zugänglichste Art der Entwicklung auswählen. Schauen wir uns die Top 5 Programme an, um Logos zu erstellen.

Adobe Illustrator Canva Turbologo CorelDraw DesignEvo

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator ist Teil der Adobe Creative Suite, verfügt über viele Funktionen und kann in kurzer Zeit hervorragende Logos erstellen. Sie können Logos, Symbole und Zeichnungen im Programm erstellen. Das Programm wird für Vektor-Design-Anwendungen verwendet. Dies ist einer der besten Vektor-Grafik-Editoren. Mit diesem Programm können Sie Aspekte leicht verwalten und ihr Design anpassen.

Vorteile:

Sie können die Arbeit jederzeit an der Arbeit eines Projekts verkleinern oder vergrößern

das Programm wird mit mehr als 16.000 Schriftarten behandelt

Verfügbarkeit des Basisplans

hat eine Benutzeroberfläche

mehrere Zeichenflächen können gleichzeitig problemlos verwendet werden

Nachteile:

komplexe Lernstruktur

nimmt viel Platz ein

Turbologo

Turbologo ist einer der besten und unverzichtbarsten Online-Designer, um Logos zu erstellen. In wenigen Minuten können Sie ein Logo mit Schriftarten und Grafiken erstellen. Dieses Programm verwendet keine Vorlagen, sie werden auf der Grundlage von Abfragen generiert. Der Hauptvorteil von Turbologo liegt in seiner Prostata und seiner Schnelligkeit. Übersichtliche Benutzeroberfläche. Ohne viel Erfahrung und Wissen können Sie Logos mit Schrittanweisungen erstellen. Zusätzlich zu Logos können Sie auch Formulare, Visitenkarten und Briefumschläge erstellen.

Vorteile:

prostata-Arbeit

erschwinglicher Preis

bequemer Online-Designer

chat mit einem Online-Betreiber

Nachteile:

Materialien aus einem Paketgeschäft können nicht bearbeitet werden

Canva

Canva ist eines der besten Programme Das funktioniert vollständig online, um Logos zu erstellen. Jede Organisation kann schnell ein schönes Grafikdesign erstellen. Die Bedienung mit Canva ist sehr einfach. Es gibt eine kostenlose Version für Anfänger, sobald Sie sich daran gewöhnt haben, können Sie die Pro-Version pro Monat für nur $ 9,95 kaufen. Das Programm erfordert keine besondere Erfahrung.

Vorteile:

bietet mehr als 50.000 Vorlagen, kostenlos und gebrauchsfertig

es gibt eine kostenlose und Pro-Version

keine Notwendigkeit, das Programm herunterzuladen, da canva vollständig online ist

nachdem Sie Logos erstellt haben, können Sie sie über soziale Netzwerke und andere Apps teilen

Nachteile:

erzeugt kein Logo

Beschränkung der Anzahl der Schriftarten in russischer Sprache

die Bildgröße kann nicht geändert werden

das Teilen in sozialen Medien ist nur auf Twitter und Facebook beschränkt

CorelDraw

Eines der besten Programme für die Erstellung von Miniaturansichten von Logos. Im Gegensatz zu anderen ist das Programm auf Russisch. Das Programm beschreibt Vektorbilder mit mathematischen Formeln. Hier werden Linien und Formen anstelle von grafischen Elementen verwendet. Das Hauptmerkmal ist die Bearbeitungsfähigkeit, ohne die Qualität und den Grad der Klarheit zu beeinträchtigen. Mit CorelDRAW können Sie zerstörungsfreie Effekte von Raster- und Vektorobjekten erzeugen und gleichzeitig die Struktur des Dokuments und seiner Komponenten steuern.

Vorteile:

verfügbar für windows

Funktion liveSketch

erstellt qualitativ ein Vektor-Mosaik

Nachteile:

hohe Lernkurve

Preis pro Version CorelDRAW 602$

DesignEvo

DesignEvo- ist ein kostenloser Logo-Designer. Das Programm DesignEvo ist ein Logo-Hersteller, der es ermöglicht, Logos in verschiedenen Branchen zu erstellen. Wie Online-Medienprofile, Visitenkarten, Website-Logos, Laptop-Designs und vieles mehr. DesignEvo bietet mehr als 10.000 Vorlagen kostenlos an. Das Hauptmerkmal von DesignEvo ist, dass Sie ein Logo kostenlos für das Profil des sozialen Netzwerks erstellen können. Für ein kleines Unternehmen, besonders für einen Freiberufler, ist es ideal. Sie können auch Premium-Pakete zu unterschiedlichen Preisen auswählen. Die wichtigsten Merkmale von DesignEvo sind in seiner Prostata-Nutzung und -Bearbeitung.

Vorteile:

erweiterter Logo-Editor

prostata-Arbeit

Nachteile:

veraltetes Design

es gibt Einschränkungen der kostenlosen Version

Ergebnis

Alle vorgeschlagenen Programme zum Erstellen von Logos sind verständlich und für jeden zugänglich. Alle Programme werden jeden mit Einzigartigkeit und Geschwindigkeit der Entwicklung begeistern. Lassen Sie sich von vorgefertigten Variationen inspirieren und das Erstellen von Logos ist für jeden ein einfaches Verfahren.