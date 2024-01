Budapest: Unteres Donauufer nach Hochwasser seit Sonntag wieder befahrbar

Das untere Donauufer wird nach den jüngsten Überschwemmungen ab Sonntag auf beiden Seiten wieder für den Verkehr freigegeben, teilte das Budapester Stadtamt mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der südungarischen Stadt Szeged wird das Mátyás-Huszár-Ufer der Theiß am Sonntag um 18.30 Uhr wegen Überflutung durch den steigenden Wasserstand des Flusses geschlossen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Der Wasserstand der Theiß in Szeged erreichte am Sonntagmorgen 542 cm und könnte in den nächsten zwei Tagen um weitere 10 bis 20 cm ansteigen und den Damm erreichen, so die Stadtverwaltung in einer Erklärung.

